Finał " Hotelu Paradise " zbliża się wielkimi krokami. W tym momencie już nawet spiskujący przeciw sobie uczestnicy nie mogą spodziewać się tego, co wydarzy się podczas kolejnych "rajskich rozdań". Dzisiejszego wieczoru pożegnaliśmy kolejnego uczestnika. Tych emocji i takiego zestawienia nie spodziewał się nikt! Jak będą wyglądały teraz dalsze losy uczestników? Zobaczcie, kto musiał dziś wymeldować się z rajskiego hotelu. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Kamil doprowadza Magdę do płaczu! Robert: "Ty szowinistyczna świnio!" Co się wydarzyło?! "Hotel Paradise": Kto odpadł podczas "rajskiego rozdania"? "Rajskie rozdania" zawsze były stresujące dla uczestników, ale od kiedy pojawiły się również komplikujące je zadania, nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy wciąż jest bezpieczny i nie musi zacząć pakować walizek. Dziś okazję do skomplikowania wyboru parom mieli single. A było ich aż trzech. Magda, Łukasz i Kamil musieli zdecydować, która z par nie będzie mogła wybrać się podczas "rajskiego rozdania". Kamil sugerował wcześniej Acie, że to właśnie ona zostanie postawiona przed decyzją, ponieważ jest niemal pewien, że Magda i Łukasz bedą chcieli przeszkodzić Ivanowi i Ani. Kamil jako dobry przyjaciel, chce się troszczyć o kolegę i zasugerował Acie, że musi wybrać go podczas eliminacji, jeżeli to ona będzie decydować. Dla Aty byłoby to zdecydowanie mniejszym problemem, gdyby nie czuła nic do Ivana. Ich relacja to taki "zakazany owoc", którego nie mogą skosztować z szacunku do Ani. Chciałabym go wybrać ale to jest bez sensu, bo on zaraz wróci do Anki Ostatecznie podczas "rajskiego rozdania" Kamil, Łukasz i Magda zablokowali Anię i Ivana. Podczas wyborów Ivan podszedł do...