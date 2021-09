"Hotel Paradise": Natalia o eliminacji Darka: "Jestem z siebie dumna, a co do kumpli..."

Natalia z "Hotelu Paradise" nie żałuje, że posłała Darka do domu. Odniosła się także do presji, jaką wywierali na niej inni uczestnicy. Co mówi o Launo, Przemku i Nanie?

Natalia z "Hotelu Paradise" skomentowała wydarzenia z ostatniego odcinka programu. Uczestniczka najnowszej edycji randkowego show nie ukrywa, że była zdziwona tym, co zobaczyła w telewizji. Jak komentuje zachowanie swoich kolegów, którzy spiskowali za jej plecami? Czy żałuje, że przez nią z programem musiał pożegnać się Darek? Natalia szczerze oceniła ostatnie Rajskie Rozdanie! Sprawdźcie, co powiedziała o Launo i Przemku.

Natalia z "Hotelu Paradise" o wyrzuceniu Darka

W ostatniej odsłonie czwartej edycji "Hotelu Paradise" zrobiło się naprawdę gorąco. Uczestnicy wzięli udział w kolejnym Rajskim Rozdaniu, podczas którego jedna osoba musiała pożegnać się z programem. Od samego początku było wiadomo, że najbardziej zagrożony jest los Darka, który został singlem, a jego była partnerka nie wyobrażała sobie znów być z nim w parze. Natalia miała dość napiętej relacji z Darkiem i głośno mówiła, że chciałaby, żeby na Rajskim Rozdaniu podszedł do niej nowy uczestnik, Mateusz.

Koledzy Natalii próbowali ją przekonać, żeby przemyślała swoją decyzję ponieważ nie wyobrażali sobie, żeby Darek zniknął z programu. Kiedy Launo i Przemek zrozumieli jednak, że Natalia nie zmieni swojej decyzji zaczęli spiskować za jej plecami.

Launo i Przemek uzgodnili z Darkiem, że powinien podejść do Launo lub do Wiktorii "Ohy", a wtedy dziewczyny z pewnością uchronią go przed odpadnięciem z programu. Według planu uczestników za Natalią miał stanąć Przemek, który wierzył, że mając do wyboru Mateusza i jego Natalia będzie wolała wyeliminować z "Hotelu Paradise" nowego uczestnika.

Jak już wiemy, podczas Rajskiego Rozdania Darek zaskoczył wszystkich i stanął za Natalią! Uczestniczka randkowego show musiała zdecydować, czy chce być w parze z byłym partnerem czy z Mateuszem, który również ją wybrał. Ostatecznie Natalia wybrała Mateusza, a Darek odpadł z "Hotelu Paradise".

Natalia z "Hotelu Paradise" o relacji z Launo i Przemkiem

Wczoraj wieczorem Natalia dowiedziała się, jak jej koledzy z programu spiskowali za jej plecami. Czy ma do nich żal? Natalia podczas relacji na InstaStories skomentowała wydarzenia z ostatniego odcinka "Hotelu Paradise"! Uczestniczka programu nie ukrywa, że do końca miała nadzieję, że Darek nie podejdzie do niej na Rajskim Rozdaniu.

Cóż mam powiedzieć, muszę pozbierać myśli, bo chociaż bardzo dobrze wiedziałam, co tam się wydarzyło, to oglądałam to rajskie rozdanie z przyspieszonym oddechem i delikatnym stresem. Niektóre zachowania w dzisiejszym odcinku może nie zszokowały ale troszeczkę mnie zdziwiły. Ja nie wiedziałam, co się dzieje w Hotelu może tak miało być, że ten plan szóstki się nie powiódł, ja naprawdę do ostatnich chwil miałam nadzieję, że Darek nie podejdzie do mnie i to nie będzie ode mnie zależało. Ja musiałam wejść na zupełnie inny level odwagi, żeby to zrobić i żeby nie ulec presji moich kumpli- komentowała swoją decyzję.

A jak ocenia zachowanie Launo i Przemka?

Jestem z siebie trochę dumna, a co do kumpli, ja widzę co się dzieję, widzę jaki hejt spływa na tych ludzi za to, ja chcę powiedzieć, że ja się z tym nie zgadzam. Mogłabym zacząć robić dramy, mogłabym zacząć ich obwiniać, robić dramy... Do Launo mieć pretensje, do Przema, do Nany, ale to są dalej moi kumple, my się dalej wspieramy, oni po prostu chcieli jednego z członka z naszej szóstki zachować, jestem w stanie to usprawiedliwić- wyznała.

