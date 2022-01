"Hotel Paradise 4" Nana i Łukasz mają już plany na wspólny biznes? "Bardzo dobrze nam poszło"

Nana i Łukasz z każdym dniem udowadniają, że są dla siebie stworzeni. Para, w którą nikt na początku nie wierzył, okazała się być najtrwalszą ze wszystkich z 4. edycji "Hotelu Paradise". Choć zakochanych na co dzień dzielą kilometry, bo Nana mieszka w Warszawie, zaś Łukasz w Brukseli, to ich związek kwitnie i starają się widywać najczęściej, jak to jest możliwe. Ostatni romantyczny weekend w Belgii dał parze do myślenia, ponieważ odkryli u siebie talent. Czy będą zakładać wspólny biznes?

"Hotel Paradise 4" Nana i Łukasz planują wspólną przyszłość?

Nana i Łukasz odkąd mogą mówić głośno, że są razem, chętnie z tego korzystają. Zakochani chwalili się swoim uczuciem skradając sobie namiętne pocałunki podczas oficjalnego oglądania finałowego odcinka "Hotel Paradise 4". Wtedy też przyznali, że są bardzo szczęśliwi razem, a Nana określiła nawet 9 miesięcy związku z Łukaszem jako najszczęśliwsze w jej życiu. Para nie raz z przekąsem wracała wspomnieniami także do tego, jak mało osób wierzyło w jej uczucie, i że ich związek był bagatelizowany, szczególnie przez Wiktorię i Miłosza, których relacja przecież w końcu się rozpadła. Fani jednak już uwierzyli parze, że łączy ich coś wyjątkowego i z ciekawością obserwują losy zakochanych.

Nana i Łukasz ostatni weekend spędzili, podróżując po Belgii. Piękne miasta, które zwiedzali, zachwyciły zakochanych, którzy zwiedzali to miejsce w towarzystwie znajomych. Relacje z wyjazdu cały czas umieszczali na Instagramie i jak się potem okazało, ich fani śledzili pilnie plan wycieczki. W swoim ostatnim poście, w którym Nana podsumowuje wyjazd, uczestniczka nie szczędzi zachwytów...

- Większość z Was wie jak spędziliśmy ten styczniowy długi weekend☺️Jedliśmy frytki.

A tak serio, bawiliśmy się w przewodników💪🏿😅

Zorganizowaliśmy wspaniałą wycieczkę po Belgii dla naszych warszawskich przyjaciół🇧🇪🇵🇱

Jak zwykle wszyscy bardzo aktywnie spędziliśmy ten czas. Było to dla nas super doświadczenie.

Bardzo dobrze nam poszło i widzimy, że ten wyjazd wzbudził również Wasze zainteresowanie ❤️🤩

Może powinniśmy się zająć organizowaniem wycieczek?😅 - zastanawia się uczestniczka.

Internauci stwierdzili, że koniecznie powinni spróbować! Ich zdaniem Nana i Łukasz naprawdę mają szansę na sukces w zawodzie przewodników!

- Ale super, zdecydowanie powinniście spróbować, bo szło Wam super! - Jesteście słodcy, spróbujcie koniecznie - rozpisują się fani.

Nana i Łukasz wiele razy mówili, że połączyła ich miłość do podróżowania. W czasie gdy w Polsce musieli ukrywać swój związek przed widzami "Hotelu Paradise 4" bardzo dużo podróżowali po Europie. Pomysł ze wspólnym biznesem byłby więc strzałem w dziesiątkę! Choć oboje jeszcze nie sprecyzowali swoich planów co do przyszłości, to wiadomo już, że chcą razem zamieszkać i codziennie być bliżej siebie. Wspólny biznes na pewno by im to ułatwił!