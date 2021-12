"Hotel Paradise 4": Inga wystąpiła w teledysku kultowego rapera. Ma talent?

Za nami 13. odcinek "Hotelu Paradise"! Co wydarzyło się w show? Czy Adam odbił Martynę Łukaszowi? Jak przebiegła randka Sandry i Mateusza? Zobaczcie naszą relację! "Hotel Paradise": Romans Martyny i Adama kwitnie! Na początku nowy uczestnik Mateusz i Sandra wybrali się na randkę, podczas której zagrali w dwuznaczną grę. Sandra musiała przytulić uda chłopaka, Mateusz zaś klepnąć... piersi uczestniczki. Z kolei Viola porozmawiała z Blondino, który w poprzednim odcinku, podczas imprezy, nie chciał z nią gadać. Kobieta miała pretensje do chłopaka, który nie okazywał jej zainteresowania. Chce jednak nadal tworzyć z nim parę: To wszystko jest dziwne. Jak ktoś mi dają energię, odchodzę od tej osoby - stwierdził Łukasz. Ta impreza była zakrapianą imprezą. Dziś było mi głupio. Wczoraj było jak stare małżeństwo. Póki jest Latino, chcę z nim tworzyć parę. - powiedziała Viola. Tymczasem romans Adama i Martyny kwitnie! Dla mnie ten program się zaczął - powiedziała Martyna po romantycznej rozmowie z Adamem Dla mnie też - stwierdził Adam Adam wytłumaczył się, że nie zapomniał o Oli" To nie jest tak, że zapomniałem o Oli, mam ją z tyłu głowy, ale życie toczy się dalej. Ale ja nie będę cały czas lamentować, że Ola odeszła, bo po co tak. Ale nie chcę uciekać, od tego co czuję - powiedział Adam. A co z Łukaszem? Martyna stwierdziła: Żalu nie ma. Ale to jest pierwszy, albo jeden z pierwszych, zawód w relacjach damsko męskich. Z kolei Łukaszowi jest... smutno: Czuję, że nawiązują relację bliższą. Jest atmosfera, której nie powie się słowami. Czuję lekkie zaniepokojenie i lekki smutek. Wraz z pojawieniem się Klaudii El Dursi, przyszedł czas na kolejną grę....