"Hotel Paradise": Nana zabrała głos w sprawie stanu zdrowia Wiktorii. Co się z nią dzieje? 

Fani "Hotelu Paradise" bardzo martwią się o Wiktorię. Postanowili zapytać Nanę, czy wie, co dzieje się z jedną z najbardziej lubianych uczestniczek programu. Co odpowiedziała?

Ostatnio szerokim echem odbiło się wyznanie Wiktorii z "Hotelu Paradise". Uczestniczka hitowego programu TVN7 przyznała w swojej relacji na InstaStories, że niestety ostatnio nie czuje się najlepiej. Jej stan psychiczny miał rzekomo pogorszyć się przez udział w programie. Dziewczyna przyznała między innymi, że ma nerwicę oraz leczy się psychiatrycznie i psychologicznie.

Emocjonalne nagranie i wstrząsające wyznanie Wiktorii zaniepokoiło fanów "Hotelu Paradise", którzy teraz próbują dociekać, co dokładnie dzieje się z uczestniczką show. Jeden z widzów hitowego programu TVN7 postanowił zapytać o to Nanę, która zdecydowała się na to pytanie odpowiedzieć. Sprawdźcie szczegóły.

"Hotel Paradise": Co się dzieje z Wiktorią? Nana zabrała głos w tej sprawie

Wiktoria z 4. edycji "Hotelu Paradise" ostatnio podzieliła się bardzo emocjonalnym nagraniem na InstaStories. Po tym, jak zobaczyła jeden z ostatnich odcinków programu z jej udziałem, zdecydowała się wyrazić swoje rozżalenie z powodu braku wątków z jej udziałem, które w jej opinii były istotne, a niestety nie zostały wyemitowane. Mówiąc o tym była cała roztrzęsiona.

- Dostałam bardzo dużo wiadomości odnośnie tego, co się dzieje teraz w Hotelu. Ja tego nie oglądam, właśnie odpaliłam odcinek, tak wiecie wybiórczo to oglądam. Jestem w szoku ile tutaj jest wycięte i mówię to teraz w tym momencie na stories. Nie ma nawet mojej randki z Łukaszem w odcinku, nie ma tego, że byłam w szpitalu, nie ma tutaj nic. Nikt już mi buzi nie będzie zamykał, nie będę z tego robić mega afera i macie racje, że jestem stawiana w złym świetle, mówię o tym otwarcie, nie podoba mi się to, nie będę tego oglądać i się denerwować - mówiła wówczas Wiktoria.

Wiktoria przyznała również, że udział w "Hotelu Paradise" bardzo odbił się na jej stanie zdrowia. Uczestniczka 4. edycji show wyjawiła, że nabawiła się nerwicy, a także musiała podjąć się leczenia psychologicznego i psychiatrycznego. Na nagraniu, które odbiło się szerokim echem w sieci pokazała również, jak zażywa silne leki psychotropowe.

Nic więc dziwnego, że fani bardzo zaczęli niepokoić się o stan zdrowia Wiktorii. Obserwatorzy uczestniczki 4. edycji "Hotelu Paradise" zaczęli dociekać, co tak naprawdę się z nią dzieje. Jeden z fanów postanowił zapytać nawet o to Nanę, która przecież dobrze zna Wiktorię z programu, a także doskonale wie, co działo się w show.

- Może w końcu ktoś powie, o co chodzi z tą Wiką? Ona ma coś z głową? - zapytał jeden z fanów.

Nana jednak nie chciała wchodzić w szczegóły i odpowiedziała krótko:

- Ja się tym nie interesuję, chyba nikt nie chce się na ten temat wypowiadać. Zapytajcie Wiki - odparła Nana.

Mamy nadzieję, że stan zdrowia Wiktorii szybko wróci do normy, a fani będą cierpliwi i poczekają, aż uczestniczka 4. edycji "Hotelu Paradise" sama zdecyduje się o wszystkim opowiedzieć, a jeśli jednak będzie chciała zachować to dla siebie, to uszanują jej decyzję.