"Hotel Paradise 3": Kuba Wójcik spotkał się z falą hejtu. Fani nie mają wątpliwości, że dlatego się tak zachowuje!

Kuba Wójcik niedawno dołączył do obsady "Hotelu Paradise 3", a w sieci już zawrzało. Sympatycy randkowego hitu TVN7 ostro krytykują nie tylko aparycję chłopaka i jego zbytnią pewność siebie, ale przede wszystkim jego niestosowne zachowanie i sposób wypowiadania się. Na chłopaka spadły prawdziwe gromy, a fani programu postanowili zrobić małe śledztwo. To dlatego Kuba tak postępuje?

Fani "Hotelu Paradise" demaskują zachowanie Kuby

Przed czujnym okiem internautów nic się nie ukryje! Kuba Wójcik, mimo swojego krótkiego pobytu w rajskim hotelu już zdążył wywołać prawdziwą burzę w sieci. Internauci są oburzeni nie tylko faktem, że zarówno Kuba jak i Luiza zataili, że znali się przed programem i to właśnie dlatego ciemnowłosa piękność wybrała go na ostatnim Rajskim Rozdaniu. To jednak dopiero początek poważnych oskarżeń wobec uczestnika.

Na instagramowym profilu "Hotelu Paradise" Wójcik już został ogłoszony najbardziej wulgarnym i aroganckim uczestnikiem w historii programu. Sympatycy show są oburzeni nie tylko ostrymi słowami Kuby o Michale, którego wcześniej nazywał najlepszym przyjacielem, ale też stosunkiem, jaki ma do innych uczestników, a także do Luizy. Od czasu Rajskiego Rozdania, Kuba zaczął się bowiem dystansować od swojej telewizyjnej partnerki, kąśliwie odpowiadać na jej pytania, a także obgadywać ją za jej plecami.

- Kuba już pierniczy głupoty o Luizie choć dzięki niej siedzi i chla za barem. - Ja go słuchać nie mogę 🤦‍♀️ słownictwo pierwsza klasa🤮 - To że wygląda jak wygląda to nie jego wina akurat..., ale słuchać też go nie mogę, co drugie słowo to "przecinek" - Weźcie tego Kubę stamtąd. Chłop jeszcze z jaskini nie wyszedł. Słownictwo i zachowanie na poziomie Neandertalczyka🙈🤦‍♀️ - Kuba pokazuje swoje prawdziwe oblicze 🙈 wczoraj pokazał do Michała a dziś do Luizy. Porażka, chłop porażka 🤦‍♀️😡 - piszą na Instagramie fani rajskiego hotelu.

Teraz internauci rozpracowali Kubę. Fani "Hotelu Paradise" są pewni, że zachowanie chłopaka i jego pewność siebie przed kamerami, tak naprawdę są jego zmyślną grą oraz kreacją aktorską, jaką obrał dołączając do ekipy rajskiego hotelu. Kuba już podczas wejścia do programu podkreślał, że udział w randkowym hicie TVN7 nie jest jego debiutem w telewizji.

Kuba wystąpił w innych produkcjach stacji. Widzowie odkryli, że kojarzą Kubę ze "Szpitala" TVN-u a także ze "Sprawiedliwych. Wydział kryminalny" emitowanego na TV 4. Kuba Wójcik wystąpił nawet w filmie "Kobiety mafii 2". To właśnie występ w kontrowersyjnym obrazie Patryka Vegi, pełnym skandali, spisków i wulgaryzmów sprawił, że fani "Hotelu Paradise" są przekonani, że Kuba tak bardzo wkręcił się w grę, że nie potrafi odróżnić rajskiego hotelu od planu zdjęciowego Vegi.

A co wy o tym sądzicie? Myślicie, że Kuba rzeczywiście przesadza?

Kuba Wójcik od pierwszych chwil swojego pobytu w "Hotelu Paradise 3" wzbudził wiele skrajnych emocji. Internauci zarzucają chłopakowi, że jest zbyt pewny siebie i wulgarny.