"Hotel Paradise 4": Kuba i Kasia są parą po programie? Zaskakująca odpowiedź uczestniczki!

Robert po zakończeniu przygody w " Hotelu Paradise " 2 zaczął układać swoje życie na nowo. Uczestnik reality show rozstał się z Magdaleną w niezbyt miłej atmosferze, a teraz pochwalił się w mediach społęcznościowych zdjęciem z nową partnerką. Co więcej zdradził, jak się poznali. Kim jest nowa dziewczyna Roberta z "Hotel Paradise" 2? Robert z "Hotelu Paradise" z nową dziewczyną! Kim jest? Robert był gwiazdą drugiej edycji "Hotelu Paradise" i to dzięki udziałowi w reality show teraz może cieszyć się popularnością. W programie stworzył parę z Magdą i wydawało się, że między nimi faktycznie zaiskrzyło. Niestety jeszcze przed finałem wyszło na jaw, że Magda i Robert nie są już razem, a nawet nie chcą ze sobą utrzymywać żadnego kontaktu czy wracać do tej relacji wspomnieniami. Historia w @hotelparadise.tvn7 skończyła się dla mnie i mówiąc szczerze to uważam że dobrze. Czas wrócić do normalnego życia i iść do przodu. Moja relacja z Magdą, którą mogliście widzieć w hotelu, również się skończyła PONAD pół roku temu. Była to burzliwa relacja do której nawet myślami nie chce wracać i wolę by tak zostało. #star - pisał wprost Robert. Od zakończenia nagrań do programu minęło już kilka miesięcy i okazuje się, że Robert znalazł miłość . W mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciami z nową partnerką i wyznał na Instastories, że 1 grudnia miną dwa miesiące odkąd są razem. A kim jest piękna partnerka Roberta z "Hotelu Paradise"? To Sylwia Stasińska. Dziewczyna studiuje prawo na Uniwersytecie Gdańskim i zajmuje się modelingiem, brała udział w konkursie Miss Polonia 2018, znalazła się top 5. Para poznała się przez wspólną znajomą i razem wzięła udział w sesji. Tylko spójrzcie na...