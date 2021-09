"Hotel Paradise" Uczestnicy zdecydowali, kto odpadnie z programu: "Jak można wywalić tak fajnych ludzi?"

Decyzja o wymeldowaniu kolejnej pary padła już na początku odcinka. Wpływ na to, kto odpadnie mieli absolutnie wszyscy uczestnicy pierwszej edycji, chociaż ostateczną decyzję podjęli Marietta i Chris. Dlaczego? Oraz kto musiał opuścić rajską wyspę? Zobacz także: Internauci komentują odejście Marty i Łukasza z "Hotelu Paradise". Kto dziś podzieli ich los? "Hotel Paradise": w programie pozostały tylko trzy pary. Kto odpadł? Dzisiejszy odcinek rozpoczął się od miłego akcentu. Wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w pierwszej edycji " Hotelu Paradise " zagłosowali na ulubionego kolegę lub koleżankę. Lexi zagłosowała na Olę , Ania na Mariettę, Maciek na Chrissa, Marta na Szymona, Matt na Chrisa, Sandra na Latino, Łukasz Białach na Adama a Łukasz na Mariettę, Głosowanie zakończyło się wynikiem 2:2 dla Chrisa i Marietty a nagrodą była decyzja o eliminacji jednej z par. Naradzamy się codziennie, więc dlatego podjęliśmy decyzję tak szybko. Nie wyobrażam sobie wyrzucić Violi i Adama, bo przyjaźnimy się. Martyna to moja siostra a Latino to mój brat. Szymon to nie chciał ze mną wcześniej porozmawiać, więc wybieramy Szymona i Olę. - powiedziała Marietta, a Chris się z nią zgodził w 100% Ola i Szymon nie kryli jednak żalu ani zaskoczenia tą decyzją: Życzymy Wam jak najlepiej i obyście grali jak najdłużej. - powiedziała Ola - Nie spodziewałam się tego, że musimy opuścić hotel myślałam, że będzie nas czekał kolejny miły dzionek. Nie cieszysz się co? Chciałbyś jednak wygrać? - spytała Łukasza Ola - No chciałbym No ja też ale nic nie można wymusić akceptuje to jak jest. - odpowiedziała Zgadzacie się z tą decyzją? Czy kolejną parą wytypowaną do opuszczenia "Hotelu Paradise" będą Martyna i Latino? Adam...