"Hotel Paradise 4": Nowa uczestniczka miała mocne wejście! Klaudia: "Nie zwróciłabym na nią uwagi"

Z "Hotelem Paradise 4" pożegnali się już pierwsi uczestnicy, a pozostali nie ukrywają, że mają zamiar znaleźć się w finale za wszelką cenę. Wygląda jednak na to, że plany dziewczyn może popsuć Kasia. Kiedy cała grupa bawiła się przy ognisku na plaży, zamiast przystojnego mężczyzny, dołączyła do nich długowłosa, uśmiechnięta i bardzo energiczna piękność, która od razu postanowiła zainteresować się poszczególnymi panami.

Takie skakanie na chłopów. Nie wiem, w życiu codziennym też nie lubię jak poznaję babę, a ona mi wskakuje na chłopa. Kasiu nie jesteś sama, halo, dopiero weszłaś, uważaj, jesteś nowa - podsumowała Kasię Klaudia.

Które z uczestniczek czwartej edycji "Hotelu Paradise" powinny szczególnie uważać na "nową"? W jednej z sypialni zrobiło się bardzo gorąco, a tę randkę naprawdę ciężko będzie przebić. Kasia weszła do gry i wygląda na to, że teraz to ona będzie rozdawać karty.

Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise 4". Kim jest Kasia?

Kasia, która właśnie dołączyła do uczestników czwartej edycji "Hotelu Paradise", to 24-latka o długich ciemnych włosach i pięknych oczach. Na słoneczny Zanzibar przyjechała aż z Gdańska, gdzie studiuje architekturę. Dziewczyna zdecydowanie lubi zwracać na siebie uwagę i czuć się atrakcyjnie.

Czasem bywam kokietką i myślę, że mężczyźni to lubią - stwierdziła.

Kasia przyznała, że w "Hotelu Paradise" chciałaby spotkać fajnych ludzi i sprzymierzeńca, jednak jeżeli trafi na prawdziwą miłość, nie będzie bronić się przed uczuciem. Patrząc na to, jak zareagowali na nią niektórzy z uczestników, Kasia może zaliczyć romans szybciej niż mogłaby się spodziewać. Co na to dziewczyny?

Screenshot, Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise" Fani mocno skrytykowali Natalię i Klaudię: "Nikt nie chciałby mieć takich koleżanek"

"Hotel Paradise 4": Klaudia krytykuje nową uczestniczkę! Kto trafi do singlówki?

Czwarty sezon "Hotelu Paradise" okazał się naprawdę emocjonujący i choć przygoda na rajskim Zanzibarze dopiero się zaczęła, niektórzy uczestnicy już są podzieleni. Oburzenie mieszkańców hotelu wywołał wybór Miłosza podczas Rajskiego Rozdania, a dziewczyny stwierdziły, że przystojniak wybrał Wiktorię bo doszło między nimi do zbliżenia! Jak widać mimo negatywnego odbioru ze strony reszty, Wiktoria radzi sobie w "Hotelu Paradise 4" całkiem nieźle i wszystko wskazuje na to, że nowa uczestniczka Kasia też będzie mogła wyeliminować z gry jedną z dziewczyn, bo na jej widok faceci zareagowali wyjątkowo dobrze.

- Kasia bardzo pozytywna, uśmiechnięta, piękne białe ząbki - ocenił Łukasz. - Czuję, że bym się dogadał z tą laską. Na pewno namiesza - stwierdził Miłosz.

Niektóre dziewczyny natychmiast postanowiły zaznaczyć swoją obecność. Klaudia na głos obwieściła, że ona i Przemek są zaręczeni i najwyraźniej nie zapałała do "nowej" szczególną sympatią.

Dla mnie jest zbyt pewna siebie. Nie mój vibe. Jakby taka normalna dziewczyna. Jakby szła ulicą na pewno nie zwróciłabym na nią uwagi - stwierdziła. - Głowa mnie od niej boli - powiedziała w rozmowie z Natalią.

Co więcej, to właśnie Natalia jest jedną z tych dziewczyn, które powinny zacząć martwić się o swoją pozycję, bo Kasia i Darek na ognisku dogadywali się wyjątkowo dobrze. Świetny kontakt z nową złapał również Kuba - obecny partner Marii (która na swoim Instagramie wspomniała o narzeczonym!). Dodatkowo następnego dnia Kasia postanowiła zabrać na randkę właśnie tych dwóch przystojniaków, a wieczorem wparowała do sypialni Darka i zapytała kiedy może wprowadzić się do jego pokoju! To się nazywa ostra gra.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia zoperowała sobie całe ciało! Pochwaliła się efektami. "Mam figurę marzeń"

Ja odebrałem Kasię bardzo pozytywnie. Widać fajną energię od niej - stwierdził Kuba.

Darek za to potwierdził, że chciałby bliżej poznać Kasię. Po emocjonującej randce przyszedł moment wyboru. "Nowa" nie ukrywa, że wizualnie obaj są dla niej atrakcyjny, jednak to ich wnętrze będzie miało znaczącą rolę. Natalia czy Maria? Jedna z dziewczyn już zaraz będzie musiała spać sama...

Mat. prasowe

Jak sądzicie, Kasia da rade obronić się przed spiskującymi dziewczynami? Darek jest niemal pewien w 100%, że nowa wybierze właśnie niego i jego zdaniem to idealny sposób, by wylać na wciąż ostrożną i zdystansowaną wobec niego Natalię kubeł zimnej wody.