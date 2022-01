"Hotel Paradise 4": Janek zagra w filmie z Wiktorią Gąsiewską i Klaudią Halejcio! 

Janek z "Hotelu Paradise" od dawna próbuje swoich sił w aktorstwie. Teraz po raz kolejny zobaczymy go na dużym ekranie! Pokazał zdjęcie z obsadą. To trzeba zobaczyć!

Janek z 4. edycji "Hotelu Paradise" już w programie wspominał o swojej pasji do aktorstwa. Przystojniak ma na koncie liczne produkcje, występował między innymi w najpopularniejszych polskich serialach! Były programowy partner Ingi już zaskarbił sobie spore grono fanów, których teraz zdecydowanie jeszcze przybędzie. Okazuje się, że Janek już niebawem zagra w kinowej produkcji u boku takich gwiazd jak Wiktoria Gąsiewska czy Klaudia Halejcio. Co więcej, to nie pierwszy raz, kiedy zetknie się z nimi na planie. W 2019 roku zagrał w innym filmie z udziałem artystek, a wspólnym zdjęciem pochwalił się na swoim Instagramie!

"Hotel Paradise 4": Janek po raz kolejny na dużym ekranie! Zagra u boku Wiktorii Gąsiewska i Klaudii Halejcio

Jan Pyrek w 4. odsłonie hitowego show Telewizyjnej Siódemki dał się poznać jako ambitny mężczyzna z zasadami. Zaskarbił sobie sympatię nie tylko widzów, ale i pozostałych uczestników. W programie tworzył parę wraz z Ingą, z którą widzowie wróżyli mu coś więcej, niż tylko współzawodnictwo. Ulubieńcy telewidzów odpadli tuż przed finałem. Ku zaskoczeniu wszystkich, chwilę wcześniej Inga wyeliminowała Vanessę i Mateusza - parę, z którą obydwoje mieli najlepszy kontakt. Janek nie ukrywał, że ma jej to za złe. Z biegiem czasu ich relacje zaczęły się znów stopniowo ocieplać, a widzowie po raz kolejny zaczęli plotkować, jakoby połączyło ich nie tylko koleżeństwo. Jednak Janek wielokrotnie dementował pogłoski o ich związku.

- Nigdy nie byliśmy, nie jesteśmy i nigdy nie będziemy razem - powiedział dosadnie na swoim InstaStories.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Miłosz odpowiada na zarzuty Wiktorii! "Nie mam na to siły"

East News/Adam Jankowski Reporter

Wygląda na to, że Jankowi nie w głowie dziewczyny. Chłopak skupia się na swojej karierze aktorskiej, w której zaczyna odnosić coraz to większe sukcesy! Do tej pory mogliśmy oglądać go w takich produkcjach jak "Barwy Szczęścia", "Na wspólnej" czy "Na sygnale". W 2019 roku wystąpił również w kinowym filmie - "Proceder" - u boku największych polskich gwiazd takich jak Wiktoria Gąsiewska czy Klaudia Halejcio! Aspirujący aktor pochwalił się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Widać na nim, że nasz "Hotelowy" przystojniak, aż promienieje ze szczęścia!

- Są takie momenty kiedy sam sobie zazdroszczę - napisał pod postem.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Łukasz zdradził, dlaczego zniknął z Instagrama. Ma poważne problemy zdrowotne!

Instagram @janpyrek

Teraz zielonookiego przystojniaka czeka kolejne aktorskie wyzwanie i to znów u boku tych pięknych kobiet! Janek towarzyszyć będzie Halejcio i Gąsiewskiej w najnowszej produkcji tych samych twórców, co filmu "Proceder", w którym zagrał epizod. "Krime story. Love story" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami komedia gangsterska, oparta na książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego. Oprócz tej trójki zobaczymy w nim takie gwiazdy, jak Misiek Koterski, Małgorzata Kożuchowska i Agnieszka Więdłocha. Premiera już w lutym tego roku! Pójdziecie do kina?