"Hotel Paradise 3": Tak wygląda nowa partnerka Krystiana! Dzieli ich spora różnica wieku

Fani już dawno podejrzewali rozstanie Krystiana i Basi z "Hotelu Paradise". Zobaczcie, co na to wskazywało! Basia jest z innym uczestnikiem?!

Za nami finał " Hotelu Paradise ", podczas którego triumfowali Krystian i Basia. Wówczas wygrali nie tylko miłość ale również wykazali się lojalnością wobec pozostałych finalistów (Bibi i Simona), dzieląc się nagrodą pieniężną . Radość fanów programu nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ tuż po emisji finału okazało się, że Basia i Krystian nie są już parą, o czym uczestnik poinformował w wywiadzie z Party.pl . Czy Krystian i Basia już wcześniej dawali znaki. że nie są parą? Zobaczcie, co mogło dostrzec czujne oko fanów programu jeszcze przed finałem! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Dlaczego Krystian rzucił złotą kulą w finale show?! Wiemy, co zrobi z wygraną "Hotel Paradise": Krystian i Basia nie są już razem. Fani wiedzieli wcześniej? Historia Krystiana i Basi w "Hotelu Paradise" była niezwykła. Ona zauroczyła się w nim niemalże od samego początku. Każda kolejna napotkana przeszkoda w budowaniu relacji bardzo stresowała uczestniczkę. Do pierwszego płaczu doszło już niemalże na samym początku przygody, kiedy na drodze Basi i Krystianowi stanęła Patrycja. W wyniku kolejnych zawirowań w "Hotelu Paradise" z programem musiała pożegnać się Basia, a jej odejście było jednym z najbardziej emocjonalnych. Płakali nie tylko uczestnicy, Krystian ale również pracownicy hotelu! Krystian jednak nie stracił wiary w to, że Basia jeszcze dostanie kolejną szansę i wróci do programu. Jego wierność i lojalność wobec partnerki była zauważana przez wszystkich uczestników. Nawet Ewa, która przez pewien czas była sparowana z Krystianem przyznała, że "trzyma bezpieczne miejsce dla Basi". No i stało się! Gdy wróciła Basia ani widzowie, ani uczestnicy nie mieli większych wątpliwości, kto powinien stanąć na ścieżce...