Wielki i emocjonujący finał "Hotelu Paradise 3" przyniósł wprawdzie zwycięstwo Basi i Krystianowi, nie przyniósł im jednak prawdziwej miłości. To zupełnie inaczej niż w przypadku Simona i Bibi - w programie nie szczędzili sobie wielkich słów i poważnych deklaracji, a po nim oboje przyznali, że są nadal razem! Co więcej, nie mogli się doczekać, by w końcu móc przestać się ukrywać.

Parze kibicowało wielu widzów show. Jako pierwsi w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" postanowili ogłosić pozostałym, że są parą. Byli też pierwszą parę, której zbliżenie pokazały kamery. Intymna sytuacja pokazana publicznie budzi mieszane uczucia, czego dowodem różne komentarze, jakie pojawiały się po odcinku. Jeszcze trudniejsze musi być to dla rodziny. Jak to wyglądało w przypadku Simona? Jak się okazuje, nie wyobraża sobie oglądać takie sceny np. z mamą, jak to normalnie miał w zwyczaju. Na szczęście podczas emisji tych odcinków show była daleko...

Co sam czuł oglądając siebie na ekranie w takiej roli? W końcu kamery pokazały ten moment całkiem odważnie! Zobaczcie, co Simon wyznał w rozmowie z dziennikarką Party.pl.

