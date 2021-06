"Hotel Paradise 3": Czy Bibi i Simon są parą? Wpis uczestnika nie zostawia złudzeń! 

Za nami wielki finał "Hotelu Paradise 3". Choć poznaliśmy odpowiedzi na wiele pytań, wciąż pojawiają się kolejne, a wśród nich najważniejsze o relacje finałowych par dziś. Już wiemy, że Basia i Krystian, zwycięzcy show, nie przetrwali. Co zaś z Simonem i Bibi? Na Instagramie uczestnika pojawił się wzruszający wpis!

Tej parze kibicowało mnóstwo widzów show. W finale jednak to uczestnicy decydowali, kto stanie na ścieżce lojalności - zdecydowana większość opowiedziała się za Krystianem i Basią. Niestety, ich związek nie przetrwał. Co z Simonem i Bibi? Price na swoim Instagramie opublikował wpis tuż po sensacyjnym finale trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Na początku podziękował wszystkim za przygodę w show:

I jak wielki finał!!!!? Dotarliśmy do końca kochani. Chciałem wam wszystkim podziękować za kibicowanie, miłe wiadomości, za to że byliście z nami cały czas. Jestem przeszczęśliwy że poznałem takich wspaniałych ludzi nie tylko uczestników ale tez w całej produkcji. Ten czas co spędziłem z nimi i tez z wami będę pamiętał do końca mojego życia!! @krystianferretti @basia.pedlowska_hotelparadise3 Gratulacje!!! Jesteście piękni, pokazaliście że miłość i przyjaźń zawsze wygrywa! - pisze Simon.