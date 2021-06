"Hotel Paradise 3": Czy uczestnicy utrzymują ze sobą relacje? "Teraz widzimy rzeczy, których nie widzieliśmy z programie" 

Wielki finał trzeciej edycji "Hotelu Paradise" za nami! W piątkowy wieczór dowiedzieliśmy się, że zwycięzcami show zostali Basia Pędlowska i Krystian Ferretti. Trzeba przyznać, że był to niezwykły i pewnie niezapomniany sezon. 15 tygodni spędzonych wspólnie w rajskim hotelu na rajskiej wyspie zrodziło miłości i przyjaźnie, byc może na lata. Nie zabrakło jednak również rozczarowań, miłosnych zawodów, czy otwartych konfliktów. Jak dziś, z perspektywy czasu wyglądają relacje uczestników po zakończeniu show? W piątkowym "Dzień dobry TVN" prowadzący pytali o to Basię i Krystiana. Zobaczcie, co odpowiedzieli!

"Hotel Paradise": Czy Basia i Krystian utrzymują kontakty innymi uczestnikami?

Basia i Krystian po czwartkowym gorącym finale "Hotelu Paradise" w piątek byli gośćmi "Dzień dobry TVN". Siedząc wspólnie na kanapie potwierdzili, że nie są po programie razem.

Nie jesteśmy razem, rozstaliśmy się chwilę po programie. Postawiliśmy na przyjaźń i to nam o wiele lepiej wychodzi szczerze mówiąc - wyznała zwyciężczyni show.

A Krystian dodał, że ze względu na wybuchowe charaktery "na dłuższą metę by się pozabijali". Zdradzili też, co planują robić po zakończeniu show. Krystian już założył sklep internetowy, a w bardzo bliskiej przyszłości chciałby otworzyć własną włoską restaurację.

Chciałbym ją otworzyć jeszcze w te wakacje w Warszawie. Małą, włoską restauracyjkę, w której sam bym gotował - mówił.

Prowadzący zapytali ich także, czy po powrocie utrzymują kontakt z innymi uczestnikami oraz czy są to ścisłe relacje?

Jak najbardziej. Większość z nas utrzymuje kontakty, dzwonimy do siebie codziennie - zapewniała Basia. - Wiadomo, jesteśmy z różnych części Polski, więc przyjeżdżamy jeżeli możemy. I cały czas to wszystko trwa - dodała.

A jak wyglądają te relacje?

Teraz widzimy rzeczy, których nie widzieliśmy z programie. Czasami są jakieś niesnaski ale to zaraz jest rozwiązywane. Więc jesteśmy dalej taką fajną ekipą. To wszystko, co się tam zaczęło, dalej trwa - zapewniała uczestniczka.

Krystian wygląda na nieco mniej entuzjastycznego.

Nie da się z każdym mieć takiego super kontaktu cały czas, bo jednak 24 osoby były w programie. więc niektórzy mają lepsze relacje inni mają nieco mniejszy kontakt. Ale wszysycy próbujemy program traktować jako zabawę i po prostu i nie mieć do siebie urazy.

