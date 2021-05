Kuba w szale zdemolował "Hotel Paradise": rozbita szyba, zniszczone meble, pogróżki. Został usunięty z programu?! 

W 3. edycji "Hotelu Paradise" nadszedł czas powrotów byłych uczestników! Do programu powróciła nie tylko Kornelia, ale też ulubienica widzów - Basia. W poprzednim odcinku w rajskim hotelu zawitał również dawny telewizyjny partner Luizy - Maurycy. Już wtedy Kuba nie szczędził uszczypliwych słów i swoją postawą pokazywał niechęć do chłopaka, jednak to, co wydarzyło się w najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" przeszło najśmielsze oczekiwania uczestników i widzów programu. Kuba wpadł w furię i zaczął demolować luksusową willę. Sprawdźcie, co się stało i czy poniesie konsekwencje swoich czynów.

"Hotel Paradise 3": Kuba demoluje "Hotel Paradise" przez Luizę i Maurycego

Do tej pory Kuba przybierał w rajskim hotelu postawę pewnego siebie macho, jednak jego niecenzuralne słownictwo i budzące wiele zastrzeżeń zachowanie bardzo nie spodobało się widzom randkowego hitu TVN 7, którzy okrzyknęli go najbardziej wulgarnym i aroganckim uczestnikiem w historii programu. Niestety, ostatnie odcinki show z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, jeszcze bardziej utwierdziły sympatyków rajskiego hotelu w tym przekonaniu. W poprzednim odcinku to właśnie Kuba, jako jedyny z mieszkańców, bardzo chłodno przywitał w programie Maurycego. Co ciekawe, to zapowiadało jedynie ciszę przed burzą.

Po tym, gdy Luiza poprosiła Maurycego o rozmowę w cztery oczy stało się coś nieoczekiwanego.

Lubisz się pchać śmierci w ogień? - pytał groźnie Kuba Maurycego.

Słowa chłopaka bardzo dotknęły nie tylko Mauro, ale też resztę domowników.

To było bardzo dziwne, co mówił - skomentowała zachowanie Kuby Nathalia. Widać, że ma jakąś małą spinkę i szuka bójki. Jednym słowem widać było, że szuka zaczepki - dodała.

Ostra wypowiedź Kuby była jednak preludium do tego, co stało się później. Wójcik nie tylko wykrzykiwał w eter serię wulgaryzmów, ale też odgrażał się, że zrobi sobie krzywdę. To jeszcze nie wszystko! Kiedy wydawało się, że emocje już opadły, Kuba zorientował się, że tę noc Luiza spędza nie u boku swojego telewizyjnego partnera - Krzysztofa - lecz w singlówce wraz z Maurycym. Zastany stan rzeczy doprowadził Kubę do furii. Chłopak nie tylko wybił szybę w drzwiach do pokoju Mauro, ale w szale zaczął demolować także tarasowe meble.

Co ja zrobiłam złego, albo Maurycy, że on się tak zachowuje? - pytała przerażona Luiza.

Rozbita szyba i wyżywanie się na meblach jednak nie wystarczyły Kubie. Chłopak w obecności Krzysztofa zaczął odgrażać się Maurycemu i sugerować, że zamierza go pobić.

Roz******lę mu mordę jak kwaśne jabłko! - wykrzykiwał Kuba. Nie, nie możesz takich rzeczy... nie - uspokajał go Krzysztof.

Luiza przez dłuższy czas nie mogła dojść do siebie.

To była taka agresja, że ja się przestraszyłam, że ta osoba jest na tyle nieprzewidywalna, skoro wybiła szybę, rzuca krzesłami, wydziera się [...] no to jest toksyczne. Bo co, bo jest zazdrosny, że z kimś gadam? - mówiła Luiza.

Tej nocy każdemu z domowników towarzyszyło uczucie niepewności.

Kuba zostanie wyrzucony z "Hotelu Paradise"?

Po pełnej emocji nocy, nastał dzień rozliczenia. W "Hotelu Paradise" pojawiła się Klaudia El Dursi, która postanowiła ogłosić graczom, który z mężczyzn, zgodnie z decyzją pań, opuści program.

Sytuacja, która wydarzyła się wczoraj wieczorem, absolutnie nie powinna mieć miejsca. W "Hotelu Paradise" agresja jest absolutnie niedopuszczalna. Twoje zachowanie było niedopuszczalne - zwróciła się do Kuby prowadząca show. Nie będziemy akceptować i tolerować agresji. To się tyczy każdego z was - dodała Klaudia El Dursi.

Po tych słowach zjawiskowa modelka ogłosiła wyniki głosowania z poprzedniego dnia. Decyzją dziewczyn to właśnie Kuba musiał opuścić program. I choć ich wybór nie był motywowany wybuchem złości chłopaka, po jego opuszczeniu show w "Hotelu Paradise" na nowo nastał spokój.

Kuba Wójcik od pierwszych chwil swojego pobytu w "Hotelu Paradise 3" wzbudził wiele skrajnych emocji wśród widzów. Internauci zarzucają chłopakowi, że jest zbyt pewny siebie i wulgarny.