"Hotel Paradise": Kuba tłumaczy się z agresji i zazdrości o Luizę! "Dlaczego zachowywałeś się jak psychopata!" 

Internauci są zszokowani tym, co zobaczyli w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise". Według wielu Kuba pokazał się z najgorszej strony i pokazał totalny brak szacunku wobec Luizy i Maurycego. Powrót Mauro do programu i jego doskonałe stosunki z Luizą sprawiły, że Kuba poczuł się zagrożony. Swoje emocje wyładował w bardzo nieelegancki sposób. Internauci nie szczędzili krytyki po zakończeniu wczorajszego odcinka. Kuba postanowił wytłumaczyć się na Instagramie. Co ma na swoje usprawiedliwienie?

Kuba Wójcik tłumaczy się z agresji w "Hotelu Paradise"

Dzisiejszy odcinek "Hotelu Paradise" zapowiada się bardzo emocjonująco, wszystko za sprawą Kuby, który z zazdrości o Luizę nie panował nad swoimi emocjami. To, co pokazano w zwiastunie kolejnego odcinka tylko podgrzało atmosferę. Wygląda na to, że Jakub postanowi wyładować swoją agresję. Czy zdemoluje "Hotel Paradise"?

Internauci nie szczędzili słów krytyki wobec Kuby, postanowili również poprosić go o komentarz odnośnie skandalicznego zachowania. Jak Kuba się tłumaczy?

To nie była jakoś zazdrość taka o kobietę, bo ja byłem w przyjacielskiej relacji z Luizą. To była zazdrość o to, że jak Kara weszła, która też mi się podobała, bo jest śliczną kobietą to ja się na nią nie rzucałem i nie dałem Luizie powodów do zazdrości a niestety Luiza dała mi ten powód - wyznał na Instagramie

Odniósł się również do tego, dlaczego zachowywał się tak agresywnie w stosunku do Maurycego:

Powiem wam tylko tyle: idąc do reality show nie wiecie czego się możecie spodziewać. Sami nie wiecie jaką w przyjmiecie maskę. Tak, miałem tam maskę chociaż jestem szczery i lojalny.

Na koniec dodał:

Nikt normalny nie leci na Zanzibar i nie daje się zamknąć w hotelu kilkanaście tysięcy kilometrów od domu, bez telefonu i bez rodziny. Żółte papiery - próbował rozładować atmosferę

Kupujecie te tłumaczenia?

Kuba z "Hotelu Paradise" tłumaczy się ze swojej agresji i skandalicznego zachowania w programie.

Internauci są zszokowani zachowaniem uczestnika i swoją krytykę wyrazili w sieci. To wszystko z powodu dobrych relacji Luizy i Maurycego.