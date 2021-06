To nie jest spore zaskoczenie, ale zawsze miło przekazywać takie informacje. Ola i Michał z "Hotelu Paradise" właśnie oficjalnie ogłosili, że są parą! To po Simonie i Bibi druga para, która stworzyła udaną relację w show! Zobaczcie, co Hałabuda napisała o swoim związku z Choińskim i jak piękne zdjęcia pokazała.

Ola i Michał parą po "Hotelu Paradise 3": "Po programie pokazał, że ma dobre serduszko"

Ich relacja od samego początku wzbudzała same kontrowersje. Dlaczego? Ola, będąc jeszcze w programie, nie nawiązywała żadnej głębszej relacji z uczestnikami. W jednym z odcinków zdradziła Luizie dlaczego. Okazało się, że Ola czeka na przyjście swojego znajomego! Tym kolegą okazał się właśnie Michał, przyjaciel jej brata. Pozostałym uczestnikom nie spodobało się to, że dziewczyna ukryła przed nimi ten fakt i solidarnie, podczas głosowania, wyrzucili ją z show, zaraz potem odpadł także Michał. Widać było jednak, że między nimi jest prawdziwa chemia! Fani zastanawiali się więc, czy ich relacja rzeczywiście rozwinie się po programie. I tak jak wszyscy się spodziewali, dziś Ola i Michał potwierdzają swój związek (choć mamy wrażenie, że zrobili to już wcześniej)!

Co napisała Ola w sieci?

No i stało się. Po programie pokazał, że ma dobre serduszko. Jest prawdziwym mężczyzną, charakternym a przy tym jest mega zabawny. Potrafi mnie rozśmieszyć jak nikt inny. Cieszę się, że rozpoczyna się najpiękniejszy etap w moim życiu u boku tego Pana. Życzę Wam tego samego😉

Michał i Ola już kilka dni temu pokazywali zdjęcia z randki - poszli razem na zakupy, do kina, potem na drinka. Widać, że bardzo dobrze się dogadują i chyba są ze sobą szczęśliwi. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że udało im się zbudować prawdziwą relację. Trzymacie za nich kciuki?

Instagram/ola.hotelparadise3

A to oznacza jedno. Mamy już dwie pary z "Hotelu Paradise 3", które przetrwały. Poza Olą i Michałem swój związek ogłosili również Simon i Bibi!

Dzieliło nas tysiące kilometrów, ciężka różnica czasu, i normalne oddzielne życie. Wszyscy chyba wiemy że życie bywa trudne.... ale jak się kocha i naprawdę się kocha to wszystko jest możliwe! Jestem przeszczęśliwy że wreszcie mogę wam powiedzieć że ja i Bibi jesteśmy razem i będziemy pielęgnować nasz związek dalej! Pamiętajcie że o miłość zawsze warto walczyć, rozmawiajcie ze sobą, wspierajcie siebie nawzajem i najważniejsze, zbudujcie z tą osobą przyjaźń na całe wieki. - napisał Simon na Instagramie.