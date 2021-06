"Hotel Paradise": Ola i Michał są razem?! Te nagrania to ostateczny dowód, że są w sobie zakochani?

Wejście Michała Choińskiego do " Hotelu Paradise " wywołało sporo kontrowersji! A to wszystko za sprawą Oli, która wygadała się Luizie, że czeka na swojego kolegę, ponieważ wie, że dołączy do programowej ekipy. Takie zagranie nie spodobało się widzom, co więcej o tej tajemnicy dowiedzieli się również uczestnicy! Jak zareagowali? Czy odwrócą się od Oli? To jest już jej koniec z "Hotelu Paradise"? Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Fani ostro o zachowaniu Oli i nowego uczestnika! Czego się domagają od produkcji? "Hotel Paradise 3": Uczestnicy zdemaskowali Olę i Michała! Ola do tej pory nie znalazła miłości w programie. Mimo tego, że kilku uczestników próbowało stworzyć z nią coś więcej, tłumaczyła, że nie jest jeszcze gotowa po ostatnim toksycznym związku. Z kolei w rozmowach z Luizą przyznała, że w programie nie pojawił się jeszcze mężczyzna, z którym chciałaby stworzyć głębszą relację. Jednak jedna z ostatnich rozmów między dziewczynami mocno zaskoczyła również samą Luizę. Ola przyznała jej, że... czeka na kolegę! I jak sama podkreśliła "bez niego nie utrzyma się" w programie. Do "Hotelu Paradise" po ostatnim "rajskim rozdaniu" wszedł Michał Choiński, jednak Ola nie przyznała się kolegom, że znała go już wcześniej. Jednak ich zachowanie i to w jak szybkim tempie Ola dała się pocałować, sprawiło, że uczestnicy wszystkiego się domyślili: - Ej słuchajcie jest akcja, taka że głowa mała. Olka z tym gościem wcześniej się kumała. Oni się znają. Oni byli razem ze sobą tylko ona o tym otwarcie nie mówiła. Ona jest jego byłą dziewczyną? - Zdaje się, że nie była dziewczyną ale bardzo chce być - dodał lektor - Musimy teraz rozkminić to tak, że nie ma Oli i nie ma...