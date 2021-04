"Hotel Paradise": Ola poznała Michała dzięki bratu! Paweł Hałabuda wystąpił w Warsaw Shore! 

Związek Oli i Michała rozwinął się w ekspresowym tempie! Nie dało się nie zauważyć, że zażyłość Oli, która nie była gotowa na żadną relację z pozostałymi członkami ekipy, i nowego uczestnika jest bardzo emocjonalna i namiętna.

Widzowie byli źli na Olę już od momentu, w którym przyznała się Luizie, że na kogoś czeka. Michał oznajmił pozostałym mieszkańcom "Hotelu Paradise", że jest kolegą brata Oli i poznali się na wspólnej imprezie. Okazuje się, że brat Oli Hałabudy to również gwiazda telewizyjna! Paweł Hałabuda był uczestnikiem "Warsaw Shore"!

Brat Oli z "Hotelu Paradise" to uczestnik Warsaw Shore

Ola i Michał wpadli po uszy! Ich relacja na ekranie TVN7 trwa dopiero kilka dni, a zauroczeni w sobie uczestnicy przekraczają kolejne granice namiętności. Pozostali mieszkańcy hotelu nie mogą uwierzyć w zachowanie Oli i mają jej za złe, że nie jest z nimi szczera.

Ola i Michał deklarują, że nie było pomiędzy nimi relacji przed programem, chociaż nawet widzowie twierdzą inaczej. Nowy uczestnik zdradził jednak, że poznał Olę, ponieważ jest siostrą jego przyjaciela. Okazuje się również, że Paweł Hałabuda wcale nie jest taki anonimowy, jakby mogło się wydawać! Brat Oli z 3. edycji "Hotelu Paradise" wystąpił w kontrowersyjnym formacie MTV pt. "Warsaw Shore". Co prawda nie zagrzał tam miejsca zbyt długo ale jest wymieniany jako jeden z byłych uczestników, którzy przewinęli się przez dotychczasowe edycje. W sieci znajduje się również archiwalne zdjęcie Pawła oraz Oli z jednego z warszawskich klubów.

Ola i Michał swoją relacją bardzo podpadli pozostałym uczestnikom. Czy dostaną od nich szansę na to, aby pielęgnować to, co się pomiędzy nimi zaczęło dziać? Simon i Bibi w dzisiejszym odcinku muszą wskazać dwie osoby, które są typowane do opuszczenia programu, następnie pozostali uczestnicy będą głosować. Czy zagrożeni okażą się być właśnie Ola i Michał? A może dostaną jeszcze jeden kredyt zaufania? W programie zaczyna robić się gorąco, a od Oli zaczyna odwracać się nawet Luiza, co do tej pory było nie do pomyślenia...

Tak wygląda brat Oli Hałabudy. To właśnie przez niego poznali się Michał i Ola jeszcze przed programem "Hotel Paradise".

Czy relacja Oli i Michała przetrwa? Uczestnicy są wściekli na nią za ukrycie przed nimi prawdy. Czy Ola zapłaci za nieszczerość najwyższą cenę? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise".