"Hotel Paradise 3": Luiza w najmodniejszym płaszczu na jesień. Upolowała go w Reserved

Basia z "Hotelu Paradise" miała żal do Luizy? Jest komentarz byłej uczestniczki hitu TVN7! Basia podczas relacji na InstaStories zdradziła, czy była zła na koleżankę z programu, która nie tylko rozbiła jej parę w "Hotelu Paradise", ale również doprowadziła do tego, że musiała wrócić do domu. Basia odpowiedziała przy okazji na pytanie, czy żałuje, że nie zgłosiła się do "Love Island"! Basia była wściekła na Luizę? Ostatnie Rajskie Rozdanie w "Hotelu Paradise" było wyjątkowo emocjonujące. Chyba nikt nie spodziewał się, że Luiza, która otrzymała ostatnio immunitet, stanie za Krystianem i automatycznie rozbije jego parę z Basią. W szoku byli nie tylko widzowie, ale również koledzy i koleżanki Luizy z trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Niestety, jej decyzja przyczyniła się do do tego, że Basia musiała pożegnać się z programem. Moment, kiedy pakuje swoje walizki poruszył wszystkich- płakała nawet obsługa hotelu. Dziś Krystian nie ukrywa, że między nim a Luizą panuje "otwarta wojna". Uczestnik programu TVN7 ma ogromny żal do koleżanki za to, że rozbiła jego związek z Basią i sprawiła, że jego partnerka musiała wrócić do domu. Teraz głos w sprawie zachowania Luizy zabrała sama Basia! Była uczestniczka "Hotelu Paradise 3" podczas relacji na InstaStories zdradziła, czy była na nią zła. Nie nie byłam zła na Luizę, tak jak powiedziałam, ja po prostu byłam w wielkim szoku- odpowiedziała Basia. Basia zdradziła przy okazji, czy żałuje, że nie zgłosiła się do programu "Love Island"! Nie wybrałam Love Island, ponieważ nie szłam tam za miłością, byłam otwarta ale nie szłam za tym, chciałam przeżyć przygodę życia, dlatego Hotel Paradise- wyznała podczas InstaStories. Żałujecie, że...