"Hotel Paradise 3": Luiza w obłędnych butach z Sinsay. Ten model to hit nadchodzącej jesieni!

Choć lato w pełni, Luiza z 3. sezonu "Hotelu Paradise", jak na modową influencerkę przystało, już uzupełnia swoją garderobę o ciepłe swetry, płaszcze, a także modne buty i dodatki, które już niebawem będą królować na polskich i zagranicznych ulicach. My patrzymy na jej najnowszą zakupową zdobyć - ten model botków to absolutny hit Instagrama, a w Sinsay kupicie go za grosze!

"Hotel Paradise 3": Luiza w obłędnych butach na jesień

Udział w "Hotelu Paradise" była dla wielu graczy prawdziwą trampoliną do sławy. Doskonale przekonała się o tym Luiza Benzouaoua z 3. odsłony show, która jest teraz jedną z najbardziej rozpoznawanych byłych uczestniczek rajskiego hotelu. Fani są zachwyceni nie tylko jej wyjątkowo atrakcyjną aparycją, ogromnym poczuciem humoru, ale przede wszystkim stylem. Ciemnooka piękność bowiem doskonale wie, jak wyglądać jak milion dolarów... i to za grosze!

Ostatnio Luiza z "Hotelu Paradise" zaskoczyła ultramodnymi spodniami za 25 złotych, także jej wcześniejsze looki, stworzone z sieciówkowych ubrań, biły rekordy popularności w mediach społecznościowych. Zaledwie kilka dni temu Luiza z "Hotelu Paradise" oczarowała fanów bluzką z wyprzedaży z Sinsay, która nie tylko optycznie wysmukla figurę, ale też powiększa biust. Teraz była telewizyjna partnerka Maurycego po raz kolejny udała się na zakupy, gdzie udało jej się upolować prawdziwą modową perełkę.

Instagram @luiza.benzouaoua

Tym razem Luiza z "Hotelu Paradise" postawiła na sportowy look, łącząc szary dres z najmodniejszymi butami tej jesieni. Kremowe, wsuwane botki za kostkę w militarnym stylu, to niezaprzeczalny must have nadchodzących sezonów.

Te botki z Sinsay to hit Instagrama! Luiza z "Hotelu Paradise" też postawiła na ten model

Internauci w mgnieniu oka zasypali Luizę w "Hotelu Paradise" licznymi komplementami dotyczącymi nie tylko jej aparycji, ale też marki, z jakiej pochodzą jej najnowsze buty. Jak się okazuje, to wcale nie projekt luksusowej marki. Luiza kupiła je w Sinsay.

Mat. prasowe Sinsay

Wsuwane, kremowe botki za kostkę z imitacji skóry, utrzymane w militarnym stylu kupimy w najnowszej kolekcji Sinsay za 139,99 złotych. Jak się okazuje, również szary dres, na jaki zdecydowała się Luiza z "Hotelu Paradise", także pochodzi z oferty marki.

Mat. prasowe Sinsay

Szara, bawełniana bluza z kapturem o luźnym kroju w stylu uniwersytecki, nawiązujące do kultowego amerykańskiego Uniwersytetu Yale to wydatek 79,99 złotych. Z kolei za pasujące do niej spodnie z tym samym motywem zapłacimy w Sinay 59,99 złotych.

Mat. prasowe Sinsay

Co sądzicie o najnowszym, sportowym looku Luizy z "Hotelu Paradise"?