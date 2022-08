"Hotel Paradise 3": Luiza w modnym total looku z Sinsay. Te spodnie za 25 zł są hitem tego sezonu!

Luiza Benzouaoua z 3. edycji "Hotelu Paradise" potrafi znaleźć w znanych sieciówkach prawdziwe perełki. Ta sukienka z Sinsay to absolutny must have tych wakacji!

Luiza Benzouaoua ma nie tylko doskonałe wyczucie stylu, ale także wie, gdzie znaleźć prawdziwe modowe hity za niewielkie pieniądze. Uczestniczka "Hotelu Paradise" ostatnio regularnie chwali się swoimi "zdobyczami" z Sinsay, a obok jej najnowszej propozycji po prostu nie mogliśmy przejść obojętnie. Ta sukienka powinna znaleźć się w szafie każdej kobiety, która kocha modę! Zobaczcie same! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Luiza w najbardziej pożądanej sukience Instagrama. Kupiła ją na wyprzedaży w Sinsay "Hotel Paradise 3": Luiza w sukience z Sinsay za mniej niż 50 złotych. To must have na lato 2022! Luiza Benzouaoua już w programie "Hotel Paradise" dała się poznać jako wielbicielka mody i stylu. Jej kreacje, które mogliśmy podziwiać podczas jej udziału w show były zawsze przemyślane i idealnie dopasowane. Nie inaczej jest teraz, gdzie jej najnowsze stylizacyjne propozycje możemy podziwiać na Instagramie. Luiza chętnie chwali się swoimi nowymi "zdobyczami", a fanki uwielbiają inspirować się jej stylem. Ostatnio internautki totalnie oszalały na punkcie kurtki na lato, którą Luiza z "Hotel Paradise" upolowała za... 13 złotych w Sinsay! Tym razem gwiazda hitowego show stacji TVN7 pokazała się w genialnej, białej sukience z tej sieciówki. Luiza z "Hotelu Paradise" tym razem zdecydowała się na białą sukienkę maxi z marszczeniami i szerokimi, wiązanymi ramiączkami. Bawełniana sukienka o kroju podkreślającym talię idealnie sprawdzi się na wakacje - na plażę, imprezę, czy zwiedzanie, bo będą do niej pasować zarówno sandałki, jak i sneakersy czy buty na koturnie! Ponadto cena sukienki dodatkowo zachęca do jej zakupu. Teraz możecie ją dostać za 49,99 złotych w Sinsay! Naszym zdaniem naprawdę warto. Zobacz także: "Hotel Paradise...