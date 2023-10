Miłosny hit Telewizyjnej Siódemki - "Hotel Paradise" - stał się trampoliną do sławy dla wielu uczestników. Doskonale ze swoich przysłowiowych "pięciu minut" skorzystała m.in. Luiza Benzouaoua , która teraz realizuje się jako instagramowa influencerka, dzieląca się w sieci swoją pasją do mody. I choć w jej garderobie znajduje się wiele projektów od luksusowych marek, dziewczyna uwielbia również sieciówki, oraz wyprzedaże. Ostatnio upolowała w Sinsay genialną sukienkę na lato. O tym modelu marzą wszystkie instagramowe "it girls"!

"Hotel Paradise 3": Luiza w najbardziej pożądanej sukience Instagrama

Luizie nie dane było znaleźć miłości w "Hotelu Paradise", jednak występ w miłosnym hicie TVN7 otworzył jej drzwi do upragnionej kariery w sieci. Dziś na Instagramie dziewczynę śledzi już ponad 211 tys. osób, a ta liczba stale rośnie. To tam piękna brunetka na bieżąco relacjonuje swoje kolejne projekty zawodowe, szalone imprezy z przyjaciółmi z programu, luksusowe rajskie wakacje w najodleglejszych zakątkach świata, a przede wszystkim makijażowe, włosowe i modowe inspiracje. To właśnie te ostatnie cieszą się największym zainteresowaniem wśród internautów.

Niedawno Luiza z "Hotelu Paradise" zachwyciła fenomenalnymi butami na lato. Wcześniej Luiza z "Hotelu Paradise" pokazała się w modnym, białym komplecie z Sinsay. Nic więc dziwnego, że obserwatorki byłej bohaterki rajskiego hotelu miały chrapkę na więcej wakacyjnych looków swojej ulubienicy. Tak też się stało. Luiza właśnie zaprezentowała się w genialnej białej sukience, która jest absolutnym hitem TikToka i Instagrama.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Piękna była mieszkanka rajskie hotelu został zasypana pytaniami o markę sukienki, która bije rekordy popularności w sieci.

- Skąd ta śliczna sukienka? - Skąd ta biała sukienka? - Skąd jest ta śliczna sukieneczka? - dopytywały Luizę z "Hotelu Paradise" internautki.

Jak się okazuje to model marki Sinsay!

Ta sukienka wygląda jak od projektanta! Luiza z "Hotelu Paradise" upolowała ją na wyprzedaży w Sinsay

Letnią mini sukienkę w drobne kwiaty w stylu Luizy z "Hotelu Paradise" kupicie w Sinsay za zaledwie 59,99 złotych! Dekolt w literę "V" w połączeniu z przeszyciami pod biustem i na wysokości talii, doskonale podkreśla największe atuty kobiecej sylwetki.

Ten model świetnie sprawdzi się na każdą okazję. Możemy ją stylizować zarówno casualowo z klapami, czy modnymi sneakersami, jak i w bardziej eleganckim wydaniu, zakładając do niej ulubione szpilki, czy sandałki na obcasie.