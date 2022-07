"Hotel Paradise 3": Luiza w modnym kapeluszu. Taki sam kupisz w Sinsay za 26 złotych!

Luiza to jedna z największych gwiazd 3. edycji "Hotel Paradise". Uczestniczka, po zakończeniu emisji spotykała się z Maurycym, ale ostatecznie ich związek nie przetrwał próby czasu i jakiś czas temu para poinformowała, że ich drogi się rozeszły. Luiza obecnie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje swoje kolejne stylizacje i wygląda na to, że bliski jest jej francuski szyk. Ostatni look uczestniczki zachwycił jej fanki, a sukienka, w której wygląda jak milion dolarów, pochodzi z obecnej kolekcji Zary. Wiemy, ile kosztuje ten model! Luiza z "Hotel Paradise" zachwyca w ultra kobiecej sukience z Zary Czarne sukienki to ponadczasowa klasyka i każda kobieta ma w swojej szafie przynajmniej jeden taki model. W tym sezonie czerń nosimy również latem, a dopasowana sukienka z odsłoniętymi plecami idealnie sprawdzi się podczas wieczornego wyjścia. Na taki model ostatnio zdecydowała się Luiza z "Hotel Paradise" . Gwiazda hitu TVN7 postawiła na długą sukienkę z ozdobnymi łańcuchami na plecach. W tym modelu Luiza wygląda jak milion dolarów, a tymczasem okazuje się, że czarna sukienka obecnie dostępna jest w Zarze za 199 zł . Jeśli przypadł Wam do gustu ten model to musicie się spieszyć, bo w sklepie internetowym znika błyskawicznie. Zobacz także: Modne sukienki na jesień 2021 w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny. Kupisz je już od 29,99 zł Tylko spójrzcie na nową stylizację Luizy z "Hotelu Paradise" z sukienką z Zary w roli głównej. Nic dziwnego, że ten look otrzymał aż tyle komplementów: Piękna sukienka 😍 Wyglądasz olśniewająco ❤ Czarne dopasowane sukienki to prawdziwy hit już od kilku sezonów. W aktualnej kolekcji Zary znajdziecie idealny model z odkrytymi plecami, który kosztuje...