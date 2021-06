"Hotel Paradise 3": Krzysztof i Basia jednak nie są razem?! Zaskakujący wpis uczestnika 

Basia i Krystian wygrali "Hotel Paradise 3". Mimo że często się kłócili i byli o siebie mocno zazdrośni to właśnie za nimi w finale stanęli niemal wszyscy uczestnicy show. W momencie finału Basia i Krystian mocno wierzyli w swoją wspólną przyszłość, jednak szybko okazało się, że ich związek nie jest w stanie przetrwać. Rozstali się pokojowo, łagodnie, mówiąc o sobie same dobre rzeczy . Mimo wszystko oboje spotkali się z ogromną krytyką, a Krystian apelował na swoim Instagramie, by widzowie postarali się zrozumieć ich decyzję. Teraz Basia postanowiła zabrać głos na temat rozstania jeszcze raz. Przypuszczalibyście, że podejdzie do siebie aż tak krytycznie? Zobacz także: QUIZ z "Hotelu Paradise": Jak dobrze znasz wszystkich uczestników?! Sprawdź się! Basia z "Hotelu Paradise" kolejny raz komentuje rozstanie z Krystianem Basia i Krystian z "Hotelu Paradise" nie mają do siebie żalu. Finał programu oglądali razem z całą ekipą, a potem wspólnie imprezowali. Ich rozstanie było świadomym wyborem, a decyzję podjęli po wielu rozmowach, nie w przypływie nagłych emocji. Basia jest wdzięczna swoim fanom, którzy do tej decyzji podeszli z dużym zrozumieniem. Na swoim Instagramie uczestniczka postanowiła wszystkim podziękować: Chciałam serdecznie podziękować za każdą wiadomość, każde słowa otuchy, wsparcia, także krytyki takiej konstruktywnej. Zwłaszcza jak już ogłosiliśmy w „Dzień dobry TVN”, że już nie jesteśmy razem, dostałam tak samo bardzo dużo wspaniałych wiadomości - mówiła poruszona na swoim Instagramie. A jak na ten etap w swoim życiu Basia widzi teraz? Jak sama przyznaje, nie spodziewała się, że zawędruje aż tak daleko i że spotka tylu wspaniałych ludzi, w tym Krystiana. Jednak gdy teraz patrzy na to, co robiła...