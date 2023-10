Trzecia edycja "Hotelu Paradise" obfituje w zaskoczenia i wyraziste postaci. Krystian i Basia to zdecydowanie jedna z najmocniejszych par, jednak w przeciwieństwie do Bibi i Simona, ta dwójka wywołuje w widzach naprawdę skrajne emocje. W programie nie raz mogliśmy słyszeć, jak sami określają się mianem prawdziwego włoskiego małżeństwa, a fani "Hotelu Paradise 3" co chwila są świadkami ich kłótni. W internecie nie brakuje również głosów, że dziewczyna je chłopakowi z ręki, a Krystian wcale nie angażuje się w ich relację. Co więcej, niektóre z jego zachowań sprawiły, że wylała się na niego ogromna fala hejtu!

Jak Krystian reaguje na mocne komentarze?

"Hotel Paradise 3": Krystian komentuje hejt na temat jego relacji z Basią

Krystian i Basia podpadli widzom już wiele razy, a wielu uważa, że chłopak naprawdę ma się z czego tłumaczyć. Jeszcze przed tym jak dziewczyna musiała pożegnać się z programem za sprawą Luizy, fani programu nie zostawiali na tej dwójce suchej nitki.

Szczególne oburzenie wywołała sytuacja, która miała miejsce w basenie. Podczas niewinnych zabaw Krystian przypadkiem podtopił swoją partnerkę, jednak wcale nie miał zamiaru jej za to przepraszać. Po tym incydencie widzowie trzeciej edycji "Hotelu Paradise" stwierdzili, że chłopak wszystko zwala na Basię, w niczym nie widzi swojej winy i za wszelką cenę próbuje wyjść z sytuacji obronną ręką. Choć po powrocie uczestniczki wszyscy liczyli, że tym razem będzie inaczej, we włoskim małżeństwie zgrzyty pojawiły się już pierwszego dnia, a na kolejną kłótnię długo nie musieliśmy czekać.

Po ostatnim odcinku kontrowersyjnego show, fani nie kryli swojej złości.

- Muszę Ci powiedzieć, że strasznie mnie denerwują te Twoje pretensję do Basi. Ja rozumiem presja, stres, nerwy, ale szału dostałam - Za dużo się kłócicie i skupiacie na sobie, a nie na tej drugiej osobie. - On jej NIGDY nie przeprosił a co dopiero pierwszy ????‍♀️

Zapytaliśmy Krystiana co sądzi o hejcie ze strony niektórych widzów "Hotelu Paradise 3". Niektórym z nich podpadł już od samego początku...

Hejt na mnie był od samego początku. Wszyscy mówili, że jestem lovelas, zakochany w sobie, fifarafa i tak dalej. Po tym jak podtopiłem Baśkę, wiadomo, źle się zachowałem, byłem podpitym ale nie zrobiłem tego z premedytacją - tłumaczył w rozmowie z Party.pl - Hejt był bardzo duży. Ludzie nie cisnęli po tym co zrobiłem, tylko po mnie jako osobie. Że jestem taki i owaki. To mnie mnie spływało, ale to też w drugą stronę działa - wyznał.

O jakiej drugie stronie mówił Krystian? Czy żałuje tego, że mniej angażował się w związek z Basią i czy gdyby mógł jeszcze raz rozpocząć swoją przygodę w "Hotelu Paradise 3" zachowałby się inaczej? Koniecznie sprawdź, co Krystian zdradził tylko w rozmowie z naszą reporterką!

Sądzicie, że on i Basia dojdą do finału? Ten już 3 czerwca o godzinie 20. w TVN 7!

Krystian od samego początku "Hotelu Paradise 3" musiał mierzyć się z negatywnymi komentarzami internautów. Jak reagował na hejt, który wylał się po nim szczególnie po incydencie z Basią, który miał miejsce w basenie? Czy widzowie mają racje, że za mało angażuje się w relacje z piękną uczestniczką? Tylko nam Krystian zdradził, co zrobiłby inaczej.

Krystian i Basia mimo wielu kłótni, dla niektórych widzów wciąż pozostają największymi faworytami trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Moment, w którym dziewczyna wróciła do programu wielu uważa za najbardziej wzruszającą chwilę w trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Fani show nie kryli, że widząc to na antenie, nie mogli powstrzymać łez.

