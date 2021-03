"Hotel Paradise 3": Luiza rozbiła najmocniejszą parę! Uczestnicy jej tego nie wybaczą?

Tego, co wydarzyło się podczas dzisiejszego Rajskiego Rozdania nikt się nie spodziewał. Choć niektórzy z uczestników zapowiadali, że mają zamiar trochę namieszać, widzowie nie podejrzewali, że odważą się aż na takie kroki. Czy to koniec przyjaźni, a początek ostrej gry w "Hotelu Paradise 3"? Decyzja Luizy sprawiła, że na rajskiej wyspie nic już nie będzie wyglądało tak, jak wcześniej.

Luiza rozbiła najmocniejszą parę w "Hotelu Paradise 3"!

Kiedy Maurycy opuszczał "Hotel Paradise 3" dostał szansę, by zapewnić jednej z dziewczyn nietykalność. Uczestnik postanowił odpokutować swoje winy i podarować immunitet Luizie, z którą tworzył parę zanim na Zanzibarze pojawiła się Sara. Dla pozostałych był to jasny komunikat - bez względu na to, którego z chłopaków podczas Rajskiego Rozdania wybierze Luiza, żadna z uczestniczek nie będzie mogła już do niego podejść. I mimo, że ta już dała się poznać jako intrygantka, która chce "namieszać", za co nieźle oberwało się jej od widzów, nikt nie spodziewał się, że dojdzie aż do takie zwrotu akcji.

Sytuacja w "Hotelu Paradise 3" stawała się coraz bardziej napięta, a konflikty zaczęły pojawiać się nawet pomiędzy najsilniejszymi do tej pory parami. Basia ponownie pokłóciła się z Krystianiem, którego zachowanie wobec swojej coraz mniej podoba się widzom. Co więcej Basia na tyle podpadła pozostałym uczestniczkom, że te już wcześniej zaczęły spiskować przeciwko niej. Kiedy wybranka Krystiana odkryła prawdę podczas Rajskiej Wyroczni, jej mina mówiła wszystko. Z odpowiedzi Klaudii El Dursi nie była zadowolona również Luiza. Choć tej nocy to ona rozdawała karty, wróciła do hotelu zapłakana, a wszystko przez słowa Kamila - mimo jego zapewnień, że będzie tworzył z nią parę, nagle okazało się, że nikomu nie powiedział, że gdyby mógł wybierać pomiędzy nią a Sarą, ocaliłby Luizę! Nadszarpnięte zaufanie jednak nie pokrzyżowało jej planów.

Kiedy doszło do podjęcia ostatecznej decyzji, Luiza wywołała szok na twarzach niemal wszystkich uczestników, stając na Rajskim Rozdaniu za Krystianem! Do tej pory on i Basia tworzyli jedną z najmocniejszych par i sądzili, że nikt nie odważy się nabroić w ich relacji. Cóż, bardziej nie mogli się zdziwić. Tym bardziej, że kiedy Basia położyła dłoń na ramieniu Kamila, za którym stała również Sara, ten wybrał... Sarę! Spodziewaliście się takiego zwrotu akcji? Tyle łez w "Hotelu Paradise 3" jeszcze się nie polało.

Luiza postanowiła bardzo namieszać. Choć od dawna zapowiadała, że w końcu się to wydarzy, do tej pory nie miała najlepszych okazji. Kiedy tylko taka się natrafiła, postanowiła rozbić najmocniejszą parę!

Stając za plecami Krystiania, załatwiła Basię na amen!

Choć ta liczyła, że bezpieczeństwo zapewni jej Kamil, uczestnik wybrał Sarę.