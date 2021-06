"Hotel Paradise 3": Kara i Marcin są razem po programie? Spotkali się z byłą parą z "Love Island"!

Marcin i Kara to jedna z najbardziej kontrowersyjnych par trzeciej edycji "Hotelu Paradise", a fani mają kolejny dowód na to, że ta para jest razem po programie! Na nagraniu przypadkiem pokazali, którzy uczestnicy "Love Island" do siebie wrócili?!

Czy Kara i Marcin są razem po zakończeniu emisji "Hotelu Paradise 3"? Choć na emocjonującej Puszce Pandory Marcin przyznał przed wszystkimi, że chce spróbować kontynuować swoją relację z piękną uczestniczką, widzom nie umknął fakt, że ostatnio potraktował ją tak samo jak Nathalię! Teraz jednak w sieci pojawiło się nagranie, które może być kolejnym dowodem na związek tej dwójki. Co ciekawe, nie są na nim sami. Marcin i Kara spotkali się z byłą parą z "Love Island 3". Czyżby uczestnicy kolejnego, kontrowersyjnego show zaliczyli wielki powrót?

Kara i Marcin spotykają się po "Hotelu Paradise 3"

Wygląda na to, że tym razem Marcin nie rzucił słów na wiatr, bo on i Kara faktycznie spotykają się razem po programie. Na Instagramie uczestników "Hotelu Paradise 3" pojawiło się ich wspólne nagranie i jak się okazuje, kiedy fani kontrowersyjnego show siedzili przed telewizorami emocjonując się ostatnią Puszką Pandory przed wielkim finałem, ta dwójka postanowiła spędzić czas w zupełnie inny sposób. Kara przyjechała do Warszawy - choć zdaniem niektórych tak naprawdę w niej mieszka, i to razem z Marcinem! - i spędziła czas ze swoją parą z programu. Ale nie tylko!

Okazuje się, że Kara i Marcin spotykali się z Anią i Maćkiem z "Love Island 3"! Uczestnicy Wyspy Miłości, którzy przez pewien czas w programie tworzyli parę, wzbudzali spore kontrowersje widzów. Ostatecznie Ania związała się jednak z Czarkiem, choć niedługo po zakończeniu emisji postanowili się rozstać, publikując wspólne oświadczenie. Kiedy Ania była już znowu singielką, wszyscy zastanawiali się, czy odżyje jej uczucie do Maćka i choć tych dwoje zarzekało się, że łączy ich tylko przyjaźń, wygląda na to, że spędzają razem naprawdę dużo czasu, a w swoim towarzystwie bawią się lepiej niż świetnie! Czyżby Kara właśnie zdradziła, że szykuje się wielki comeback?

To jednak nie koniec niespodzianek. Na spotkaniu byli obecni jedni z najbardziej kontrowersyjnych uczestników "Hotelu Paradise 3", czyli Kuba i Patrycja, która wchodząc do programu zajęła sypialnię Basi i Krystaina, odbijając dziewczynie jej partnera! Co ciekawe, jakiś czas temu Patrycja otwarcie przyznała, że nie ze wszystkimi uczestnikami chce mieć kontakt, a zdecydowanie bardziej od osób poznanych w programie liczą się dla niej wieloletni przyjaciele. Czyżby oznaczało to, że ona i Kuba mają się ku sobie? Na wspólnym wieczorze ta dwójka siedziała obok siebie. Sądzicie, że jest coś na rzeczy? Takiej pary chyba nikt się nie spodziewał.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Basia i Krystian nie będą w finale? Zaliczyli kolejną kłótnię! Fani: "Porażka"

Filmik ze wspólnego wieczoru może być kolejnym dowodem na to, że Kara i Marcin naprawdę są razem po programie. Choć ich związek w "Hotelu Paradise 3" budzi ogromne kontrowersje, uczestnicy przyznają, że nie przejmują się hejtem, który jest skierowany w ich stronę. Wygląda na to, że ta dwójka faktycznie świetnie dogaduje się w prywatnym życiu.

marcin_grajoszek

Jak się okazuje, Kara i Marcin nie spotkali się sami. Na nagraniu, które pojawiło się na InstaStory pięknej uczestniczki "Hotelu Paradise 3" mogliśmy dostrzec również Anię i Maćka z trzeciej edycji "Love Island". Choć w programie tej dwójce się nie udało, po zakończeniu emisji znowu zaczęli się spotykać. Czy jednak faktycznie łączą ich tyle relacje przyjacielskie? Ania i Maciek spędzają ze sobą naprawdę sporo czasu.

marcin_grajoszek

Ogromnym zaskoczeniem jest fakt, że na spotkaniu pojawiła się także Patrycja! Ta uczestniczka w programie zdecydowanie nie budziła ciepłych uczuć wśród innych mieszkańców Hotelu. Myślicie, że spotyka się z Kubą, który również spędził z nimi ostatni wieczór?