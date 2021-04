"Hotel Paradise 3": Patrycja gorzko o pozostałych uczestnikach show! Ma z nimi kontakt?

Kiedy Patrycja pojawiła się w "Hotelu Paradise 3" wywołała prawdziwe zamieszanie, rozdzielając Basię i Krystiana. Nowa uczestniczka zdecydowanie nie została ciepło przyjęta i kiedy tylko Oli przytrafiła się taka okazja, ta odesłała ją z powrotem do Polski. Dziś fani kontrowersyjnego programu śledzą losy jego uczestników nie tylko na ekranach telewizorów, ale również w mediach społecznościowych, a ich uwadze nie umknął fakt, że Patrycja zdecydowanie nie trzyma się z grupą, która to wybiera się na wspólne wyjazdy, czy ogląda nowe odcinki show. Czyżby konflikt, który zrodził się w rajskim hotelu trwał do dziś, a Patrycja żałowała swojego udziału w programie? Dziewczyna, która wzbudzała tak wiele emocji, w końcu postanowiła wypowiedzieć się na temat pozostałych uczestników.

Która z par jest nadal ze sobą, czyje przyjaźnie przetrwały, a kto postanowił zapomnieć o tym, co działo się na bajecznym Zanzibarze? Widzowie "Hotelu Paradise 3", którzy wciąż oglądają poczynania uczestników w programie, próbują znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań, a odkąd tylko cała grupa wróciła do Polski, ci bacznie śledzą ich każdy krok doszukując się nowych sensacji. Na szczęście bohaterowie trzeciej edycji kontrowersyjnego show są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, a ich fani wykorzystują każdą okazję, by dowiedzieć się jak najwięcej. Kiedy Patrycja postanowiła urządzić na swoim Instagramie małe Q&A, czyli zabawę polegającą na pytaniach i odpowiedziach, postanowiła na 100% szczerości, szczególnie, gdy jeden z obserwatorów zapytał ją, dlaczego nie spotyka się z ludźmi z hotelu.

Szczerze mówiąc mam straszny mętlik w głowie, co do pewnych osób z hotelu, wiele spraw też powychodziło w międzyczasie. Nie chcę inwestować swojego wolnego czasu, którego mam niewiele, na sztuczne nabijanie follow, wyświetleń itp. Dla mnie czas zweryfikuje, kto będzie trzymał się nadal, gdy zakończy się emisja - odpowiedziała Patrycja.

Wyznanie uczestniczki "Hotelu Paradise 3" z pewnością zaskoczyło jej fanów. Dziewczyna zarzuciła pozostałym brak szczerości, a z jej odpowiedzi można wywnioskować, że niektóre relacje trwają jedynie dla popularności w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, choć kilka razy widziała się z pozostałymi uczestnikami, to nie oni są jej priorytetem w życiu.

Kilka razy widziałam się z osobami z "Hotelu Paradise", było fajnie, ale ja też mam swoich super przyjaciół, znajomych, których nie chcę pominąć, bo byli ze mną zanim weszłam do "Hotelu Paradise" i są nadal. Dla mnie to jest największa wartość - dodał.

Nie było to jednak jedyne kwestia dotycząca programu, którą postanowili poruszyć jej obserwatorzy. Choć dziś Patrycja ma wielu fanów, kiedy w telewizji były emitowane odcinki z jej udziałem, dziewczyna musiała mierzyć się z wieloma negatywnymi komentarzami. Teraz jeden z internautów zapytał ją wprost, czy nie żałuje udziału w "Hotelu Paradise 3"!

Dla mnie "Hotel Paradise" jest początkiem i zamierzam realizować swoje dalsze fantazje i nie bazować przez kolejne 5 lat, że wzięłam udział w "Hotelu Paradise". Skoro dostałam taką szansę, to nie chciałam żałować tego, że nie spróbowałam, bo byłabym tchórzem - wyznała.

Czyżby Patrycja miała ochotę znacznie bardziej zawojować świat polskiego show-biznesu? Trzeba przyznać, że jako nieliczna z uczestników 3. edycji "Hotelu Paradise" postanowiła nie zawierać nazwy programu w swoim nicku na Instagramie, gdzie już teraz śledzi ją niemal 30 tysięcy osób. Chcielibyście jeszcze zobaczyć ją na ekranach?

Kiedy Patrycja wkroczyła do "Hotelu Paradise 3" wywołała spore zamieszanie. Widzowie do tej pory pamiętają minę Basi i Krystiana, kiedy zobaczyli nową uczestniczkę w ich sypialni i dowiedzieli się, że zostaną rozdzieleni.

Młoda dziewczyna wzbudziła sporo kontrowersji, a kiedy wszyscy uczestnicy już wrócili do Polski, ta bardzo rzadko pojawiała się w ich gronie. Teraz postanowiła zdradzić, co naprawdę o nich sądzi.

Patrycja nie zagościła długo w "Hotelu Paradise 3", jednak nie żałuje swojej decyzji i udziału w programie.