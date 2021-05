"Hotel Paradise" Kara i Marcin zamieszkali razem? Zdradził ich jeden szczegół!

Nathalia i Marcin do czasu stanowili jedną z najsilniejszych par w "Hotelu Paradise". Początkowo wydawało się, że nie tylko świetnie się dogadują, ale również że z tej relacji może być coś więcej. Gdy zaczęło robić się poważnie, Marcin zaczął wycofywać się z tej relacji, a jej dobitnym finałem było pojawienie się w „Hotelu Paradise” pięknej Kariny. Dziewczyna zawróciła Marcinowi w głowie i gdy Nathalia odpadła z programu nic nie stało już na przeszkodzie, by się związali. Czy Karina i Marcin po "Hotelu Paradise" kontynuują swój związek? Wszystko wskazuje na to, że tak, a fani znaleźli na to dowody?

Kara i Marcin z „Hotelu Paradise” są razem po programie?

Widzowie początkowo sceptycznie podeszli do relacji Kariny i Marcina w "Hotelu Paradise". Po pierwsze stało się to zbyt szybko po odejściu Nathalii z programu, a po drugie Marcin tuż po nocy spędzonej z Karą miał wyrzuty sumienia z powodu Nathalii. Mężczyzna dopiero po namiętnej nocy z nową uczestniczką zrozumiał, że zależy mu na poprzedniej partnerce. Jednocześnie nie żałował tego, co stało się pomiędzy nim a Kariną i jawnie twierdził, że to zupełnie inne uczucia niż te, które połączyły go z Nathalią.

W dodatku Marcin nie ukrywał, że przyszedł do programu dla zabawy i nie zamierza "pakować się" w kolejny związek. W poważnych rozmowach z Nathalią nie ukrywał, że nie chciałby się wiązać po programie. Czy to możliwe, że dzięki Karze jego związkowe poglądy zupełnie się odmieniły?

Widzowie "Hotelu Paradise" zwrócili uwagę na najnowsze zdjęcie zamieszczone w sieci przez Karę. Uczestniczka świętowała, że jej profil na Instagramie osiągnął liczbę 100 tysięcy obserwujących. By uczcić tę chwilę dodała zdjęcie z przestronnego mieszkania, oznaczając Warszawską lokalizację.

Swoimi komentarzami dzielicie się ze mną pozytywną energią.

Jestem wam bardzo wdzięczna, doceniam to. Motywujecie mnie do dalszego działania. Bardzo dziękuję że jesteście ze mną - napisała pod postem

Tymczasem fani są pewni, że zdjęcie zostało zrobione 400 km dalej, bo w Trójmieście, a konkretniej w mieszkaniu Marcina… Dlaczego tak sądzą?

- Lokalizacja Warszawa, a balony z Opola, ciekawie… - zaczął jeden z fanów

- Przecież to jest z mieszkania, w którym mieszkają razem z Marcinem - Trójmiasto

- Przecież Marcin nie chciał się wiązać, tylko skupić na sobie, dobry oszust - komentują fani.

Jeśli więc spostrzegawcza fanka ma rację, Marcin i Kara naprawdę mieszkają razem! A to, co ich połączyło w „Hotelu Paradise” jest zaskakująco trwałe. Może Nathalia to jednak nie była ta jedyna?

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Marcin uprawiał z Karą seks w programie i teraz żałuje? "Nie dźwignąłem tego"

Marcin naprawdę namieszał w "Hotelu Paradise"! Zawrócił w głowie aż dwóm uczestniczkom. Z obiema doszło również do zbliżeń. Nic dziwnego, że zarówno Nathalia, jak i Karina liczyły na coś więcej. Nathalia nie miała pojęcia, że pod jej nieobecność Marcin tak szybko ulokuje swoje uczucia w innej. Karę miała okazję poznać tylko podczas jej pierwszego, krótkiego pobytu w show. Ale już wtedy była bardzo zazdrosna o partnera i zła na nową. Okazało się, że jej obawy nie był bezpodstawne.

Mat. prasowe

Kara doskonale wiedziała, jakie relacje łączyły Marcina i Nathalię w "Hotelu Paradise". Marcin po odejściu Nathalii, bardzo szybko poczuł coś do Kary, a jej nie przeszkadzała jego wcześniejsza relacja. Pozostali uczestnicy dość sceptycznie przypatrywali się rodzącemu uczuciu i nie mogli przestać myśleć o tym, co będzie przeżywała Nathalia, gdy się o wszystkim dowie.

Mat. prasowe

Marcin deklarował, że nie szuka w "Hotelu Paradise" miłości. A po złych doświadczeniach w poprzednim długim związku, chce postawić na siebie. Nathalia doskonale o tym wiedziała, a Karina dopiero się przekonywała. Jednak czy rodząca się emocja pomiędzy Marcinem a Karą, sprawiła że uczestnik zmienił zdanie, co do nowego związku? Kara okazała się tą jedyną? Widzowie nie mają wątpliwości, że Kara i Marcin zamieszkali razem w Trójmieście. Czy to możliwe, że są w związku po programie?