"Hotel Paradise 3": Marcin nie przejmuje się uczuciami Nathalii?! Pokazał, jak reaguje na hejt 

Choć przez długi czas Marcin uchodził za jednego z najbardziej lubianych uczestników "Hotelu Paradise 3", widzowie uważają, że pora najwyższa, by chłopak wrócił do domu. Jeszcze kiedy Nathalia była w programie, fani mocno komentowali zachowanie jej partnera, jednak po tym, jak dziewczyna odpadła, rozpoczęło się prawdziwe apogeum. Najpierw internauci zarzucali uczestnikowi, że bardzo szybko załatał dziurę w sercu, a później ostro zareagowali na jego seks z Karą. A teraz, podczas ostatniej "puszki Pandory", Marcin dolał oliwy do ognia. Kiedy padło pytanie, co chłopak zrobiłby, gdyby Nathalia wróciła do programu, widzowie nie wierzyli własnym uszom. Co na to Kara? Mimo że Marcinowi mocno się oberwało, wygląda na to, że nie ma zamiaru przejmować się negatywnymi komentarzami. Pokazał, jak reaguje na hejt internautów. Przesadził?

"Hotel Paradise 3": Widzowie ostro krytykują zachowanie Marcina

Marcin rozwścieczył widzów do czerwoności! Fani programu nie ukrywają, że zdecydowanie stoją po stronie Nathalii, która bardzo przeżyła zachowanie Marcina, o czym wspomniała w swoich mediach społecznościowych. Czy jednak Kara, która obecnie jest w nim parze może czuć się bezpieczna? Wygląda na to, że Marcin, który najpierw szalał za Nathalią i nawet obiecywał spotkanie jej mamie, by później stwierdzić, że nie jest gotowy na nic poważnego, a następnie starać się o względy Kary, jest jedną wielką niewiadomą.

Nie wiem. Mam totalną pustkę w głowie, dlatego też dzisiaj nad ranem dużo czasu myślałem o tym. Sam sobie zadaje to pytanie i nie znam odpowiedzi - mówił, zapytany o to, co by zrobił, gdyby w "Hotelu Paradise 3" znowu pojawiła się Nathalia.

Odpowiedź Marcina zdecydowanie nie przypadła do gustu widzom, a także poruszyła samą Karę, która chwilę później stwierdziła, że sama nie wie, co łączy ją i Marcina. Fani "Hotelu Paradise 3" stwierdzili, że uczestnik nie ma honoru i nie tylko wykazał się brakiem szacunku wobec Nathalii, ale i bawi się Karą, rozkochując w sobie dziewczynę tak samo, jak jej poprzedniczkę! Pod postem na oficjalnym profilu programu na Instagramie, internauci postanowili wyrzucić z siebie to, co tak naprawdę myślą o Marcinie.

- Marcin jak dla mnie totalne zero. Gość bez żadnych zasad i honoru. Wypadałoby mieć chociaż odrobinę szacunku do Natalii, ale jeśli myśli się fiu*em, zamiast mózgiem to tak się kończy 🤦‍♀️

- Sypianie z Natką to była przyjacielska relacja🤣🤣żenada

- Tak tęskni a bzyka inna 🤦🏻‍♀️

- Oszust i Kłamca 😢 Już go wystarczy w Hotelu

- Stracił dużo w moich oczach

- Mega przykre. Rozkochał jedną, teraz drugą.. a nie będzie raczej z żadną

- A gadał mamie Natalii, że przyjedzie. Porażka.

Widzowie trzeciej edycji "Hotelu Paradise" najwyraźniej nie mają zamiaru wybaczyć Marcinowi zdrady Nathalii i wygląda na to, że długo o tym nie zapomną. Czy swoim zachowaniem uczestnik przekreślił swoje szanse na wygrana? Jego słowa, sugerujące, że nie wytrzymałby w programie bez seksu zdecydowanie nie działają na jego korzyść. Teraz do negatywnych komentarzy postanowił odnieść się sam Marcin. Jego reakcja jest co najmniej zaskakująca.

Marcin z "Hotelu Paradise 3" nie przejmuje się uczuciami Nathalii?

Po tym, jak Nathalia opublikowała na swoim Instagramie szczery wpis, dotyczący tego, jak poczuła się dowiadując się o zdradzie Marcina, widzowie jeszcze bardziej stanęli po jej stronie. Wygląda jednak na to, że Marcin za nic ma negatywne komentarze na swój temat. Kontrowersyjny uczestnik "Hotelu Paradise 3" postanowił zaprezentować na swoim InstaStory, jak reaguje na hejt internautów. Takiego komentarza nikt się nie spodziewał. Marcin opublikował nagranie, na którym... rozgląda się dookoła, a następnie uśmiecha się od ucha do ucha, a jego wydźwięk jest bardzo ironiczny.

Kiedy widzę komentarze w sieci ❤️ - dodał Marcin.

Spodziewaliście się takiej reakcji z jego strony? Fani nie ukrywają, że ich zdaniem zachowanie Marcina to zupełny brak szacunku wobec Nathalii. Zgadzacie się z tym?

Co Marcin myśli, widząc negatywne komentarze na swój temat? Nagranie, które opublikował na swoim Instagramie nie pozostawia żadnych wątpliwości. Takiego zachowanie po uczestniku "Hotelu Paradise 3" nikt się nie spodziewał. Jak widać, chłopak nie ma zamiaru przejmować się hejtem, który zaczął się po tym, jak na jaw wyszła jego zdrada wobec Nathalii.

Fani uważają również, że Marcin zachowuje się nie fair w stosunku do Kary. Nawet Krystian postanowił zapytać się Marcina, czy w ogóle liczy się z jej uczuciami.

Co zrobi Marcin, jeżeli Nathalia faktycznie wróci do programu? Cóż, nikt nie ma wątpliwości, że nie byłoby to zbyt miłe spotkanie, a widzowie mają nadzieję, że jeżeli do tego dojdzie, Nathalia nie pozostanie mu dłużna i wyrzuci go z "Hotelu Paradise 3".