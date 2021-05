"Hotel Paradise 3": Nathalia zdradziła, że wraca do programu?! Marcin będzie miał problem! 

Emocje w "Hotelu Paradise" sięgają zenitu! Ostatnio Marcin mocno podpadł widzom, a to wszystko z powodu jego szybko rozwijającej się relacji z Karą. Pomiędzy tą dwójką doszło nawet do zbliżenia i to zaledwie kilka dni po tym, jak decyzją Krzyśka Nathalia musiała pożegnać się z programem. Pozostali uczestnicy nie popierają zachowania ani Kary ani Marcina, tym bardziej, że relacja z Nathalią została przerwana ale nie zakończona.

Komentarz Nathalii, który zamieściła w sieci na temat Kary i Marcina wywołał wczoraj spore emocje. Teraz zraniona uczestniczka znowu zabrała głos. Czy sugeruje, że w najbliższym odcinku jeszcze raz wejdzie do programu?! Tego obawia się Marcin, który jeszcze sam nie poukładał sobie w głowie tego, co czuje do Kariny i do Nathalii. Będzie musiał się skonfrontować z byłą partnerką?! Zobaczcie, co w sieci napisała Nathalia.

Nathalia wróci do "Hotelu Paradise" jeszcze przed finałem?!

Programowy związek Kary i Marcina w "Hotelu Paradise" budzi skrajne emocje. Również wśród uczestników. Koledzy i koleżanki Marcina nie mogą uwierzyć, jak szybko mógł ulokować swoje uczucia w kolejnej uczestniczce. Basia i Ola przyznały przed kamerą, że bardzo szkoda im Nathalii i nie chciałyby być w jej skórze. Doskonale wiedzą, jak bardzo zaangażowana była w relację z Marcinem i mimo tego, że powiedział jej, że nie planuje się z nią wiązać po programie, mogła mieć nadzieję, że z czasem zmieni zdanie. I zmienił. Jednak nie tak, jak tego by chciała Nathalia. Po jej emocjonalnym wpisie ma temat tego, co wydarzyło się w programie pomiędzy Marcinem a Karą, Nathalia dostała mnóstwo wsparcia od widzów. Teraz zamieściła kolejny wpis, w którym podziękowała za ciepłe słowa:

Moje drogie i moi drodzy, coś się kończy a coś się zaczyna.. Jest mi mega miło, że wspieracie mnie wszyscy, dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna, za tak piękne, budujące, wartościowe wiadomości i komentarze 💕 Patrzę przed siebie z podniesioną głową, bo wiem, że w kobietach siła💪 Wcale nie jesteśmy słaba płcią - jesteśmy emocjonalne i uczuciowe, a w tym właśnie jest moc. Nie bójmy się okazywać uczuć i mówić o swoich emocjach.

Podkreśliła, że cieszy się, że nie zraniła niczyich uczuć swoim postępowaniem i... zasugerowała, że jeszcze wróci do programu?!

Cieszę się, że sama do ostatnich chwil w programie żyłam zgodnie ze swoimi wartościami; byłam fair i nikogo nie skrzywdziłam. No i Kochani, jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa w programie 😈

Takiego obrotu wydarzeń z pewnością nie chciałby Marcin... Uczestnik pomimo tego, że spędził noc z Karą przyznał, że nie wie co dalej.

"Hotel Paradise": Nathalia zakończyła swoją relację z Marcinem

Szokujący zwrot akcji w "Hotelu Paradise" sprawił, że uwaga internautów spoczęła na Nathalii. Wszyscy czekali, jak skomentuje zaskakujące i kontrowersyjne zachowanie Marcina. Uczestniczka opublikowała w sieci wpis, w którym potwierdziła, że jej relacja z Marcinem zakończyła się po tym, co zobaczyła w programie. Przy okazji przyznała, że mimo tego, że już raz to przerobiła, to oglądanie tej relacji w telewizji sprawiło, że wszystkie przykre emocje do niej wróciły:

Nie ukrywam, Marcin rozpoczął nową relację nie kończąc poprzedniej. Smutno mi się to ogląda pomimo, że już dawno o tym wiedziałam. Znacznie gorzej się ogląda, niż tylko słyszy. Poza tym sposób jaki do niej mówi, jego gesty i słowa; to wszystko brzmi dla mnie znajomo 💔Nie szanuję takiego zachowania, jest mi źle z tego powodu i po prostu przykro - napisała wczoraj na Instagramie

Myślicie, że faktycznie jest szansa, że Nathalia jeszcze wróci do "Hotelu Paradise" i skonfrontuje się z Marcinem i Karą?

Marcin zamienił Nathalię na Karę. Pomiędzy nim a piękną Białorusinką bardzo szybko doszło do zbliżenia. Uczestnicy "Hotelu Paradise" nie popierają tej relacji. Uważają, że to za szybko, poza tym martwią się tym, jak zniesie to zakochana Nathalia. Z kolei Karze nie przeszkadza fakt, że Marcin ma niezakończoną relację z Nathalią. Postanowiła kierować się własnym sercem i nie odpuszczać.

Czy Nathalia faktycznie wróci do "Hotelu Paradise"? I co wówczas zrobi Marcin? Uczestnik jest bardzo wpatrzony i zauroczony 21-letnią Karą jednak, jak twierdzi, Nathalia również jest dla niego niezwykle ważna i nie chciałby jej stracić. Po nocy spędzonej z Karą trudno było mu pozbierać myśli. Jednak żałuje tego, co zrobił?!