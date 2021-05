"Hotel Paradise 3": Bibi tą wypowiedzią o Luizie narobi sobie wrogów?! Widzowie są źli! 

Bibi z "Hotelu Paradise" została wywołana do odpowiedzi z powodu Luizy! Co się stało?

Luiza była zdecydowanie jedną z najbarwniejszych i najbardziej charakterystycznych uczestniczek trzeciej edycji "Hotelu Paradise", a przede wszystkim doskonale wiedziała, jak dostarczyć widzom emocji. Niestety, dziewczyna już od pierwszych odcinków musiała mierzyć się z negatywnymi opiniami ze strony internautów, którzy chcieli by ta w końcu przestała knuć i na dobre pożegnała się z programem. To właśnie ją winą za wyrzucenie Basi z hotelu, obarczają fani programu. Wygląda jednak na to, że po powrocie do Polski Luiza ma z pozostałymi uczestnikami świetny kontakt, a kiedy opuściła "Hotel Paradise" ci żegnali ją naprawdę wspaniałymi słowami. Dlaczego wszyscy jej bronią? To pytanie nie daje spokoju internautom. Bibi postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i powiedziała, jak jest naprawdę.

"Hotel Paradise 3": Dlaczego uczestnicy bronią Luizy?

Choć wielu widzów chciało, by Luiza odpadła z programu, kiedy w końcu doszło to do skutku, niektórzy mocno pożałowali swoich życzeń. Uczestniczka od samego początku wzbudzała ogromne kontrowersje, a widzowie zarzucali jej, że tylko knuje, a do programu przyjechała na darmowe wakacje. Zdaniem internautów, dziewczyna zdradziła nawet swoją przyjaciółkę Olę, a konfliktu pomiędzy nią i Krystianem, czy też Krzysztofem trudno było nie zauważyć. Choć partner Basi najpierw chciał się na niej zemścić, to później zmienił zdanie.

Nie dało się nie zauważyć, że uczestnicy zmienili zdanie o Luizie, a jej odejście z programu było jednym z bardziej wzruszających. Wtedy również Simon zamieścił tak emocjonalny wpis, że niektórzy podejrzewali, że to właśnie z nią się związał. Ciepłych słów nie szczędził nawet sam Krystian, nie wspominając już o Maurycym!

Lui na początku programu wywołała we mnie złość, która z czasem przerodziła się w sympatię, kiedy zdałem sobie sprawę, że to tylko program i dzięki niej znowu poczułem wiele emocji tych złych jak i dobrych. Swoim knuciem zrobiła program bez którego mielibyśmy Ciechocinek a później pokazała wszystkim jaką jest wartościową osobą. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć o niej przyjaciel i wiem, że czeka nas wiele wspaniałych przygód. Program bez Ciebie nie będzie już taki sam! - pisał Krystian.

Bibi o Luizie. Broni ją przed fanami "Hotelu Paradise"

Jakim cudem, mimo całego knucia i spiskowania, uczestnicy "Hotelu Paradise 3" bronią Luizy i stają po jej stronie? Podczas Q&A, które Bibi urządziła na swoim profilu na Instagramie, jeden z obserwatorów zadał właśnie takie pytanie i przyznał, że w ogóle tego nie rozumie. Co odpowiedziała mu Bibi? Uwielbiana uczestniczka postawiła na 100% szczerości.

Bo jesteśmy jedną ekipą. Rodziną! Każdy popełnia błędy, powiem więcej, w hotelu dużo rzeczy czuje się inaczej. Co więcej zawsze jeden drugiego będzie wspierał i ja tym samym publicznie nie dam nikomu krzywdy zrobić (co prawda w twarz sobie co nieco zawsze powiemy i mówimy). Dystans - wyznała.

Wygląda na to, że uczestnicy doskonale nauczyli się oddzielać program od rzeczywistości, jednak trzeba przyznać, że o pewnych rzeczach, które miały miejsce na Zanzibarze ciężko zapomnieć. Nic dziwnego, że niektórzy nie wierzą patrząc, jak cała ekipa wspólnie ogląda kolejny odcinek i to bez kłótni. Zaskoczeni, że uczestnicy aż tak się do siebie zbliżyli?

Spodziewaliście się, że po programie wszyscy będą mieli tak świetne relacje? Ciepłych słów na temat Luizy nie szczędził nawet Krystian, a ten miał jej naprawdę wiele za złe. W końcu to ona sprawiła, że Basia odpadła z programu!

Jedno jest pewne, bez Luizy trzeci sezon kontrowersyjnego programu z pewnością nie byłby taki sam, a uczestniczka dostarczyła nam naprawdę ogromnej dawki emocji.