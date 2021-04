"Hotel Paradise 3": Mocna Puszka Pandory! Oberwało się Luizie i Oli. "Jesteście obie fałszywe"

Ostatnia puszka Pandory w "Hotelu Paradise" skupiła się głównie na Luizie i Oli! Kilkoro uczestników nie szczędziło dziewczynom przykrych słów, a zwłaszcza Krystian ostro skrytykował zachowanie tych dwóch uczestniczek. Pojawiły się oskarżenia, że dziewczyny tylko knują i wcale nie mają zamiaru zbudować prawdziwej i trwałej relacji. Krystian nawet stwierdził, że dziewczyny są fałszywe! Sprawdźcie szczegóły.

Podczas ostatniej puszki Pandory panowała dość napięta atmosfera. Pytania od uczestników były głównie skierowane do Oli i Luizy. Wygląda na to, że kilkoro uczestników nie może wybaczyć Luizie jej ostatniego zagrania podczas Rajskiego Rozdania. Jak wiadomo, w podjęciu tej decyzji mocno dopingowała jej Ola, z którą Luiza cały czas konsultuje swoje dalsze zagrania.

Jedno z pytań skierowanych do Oli podczas Pandory brzmiało:

Ja się skupiam na budowaniu relacji, ja tutaj nic nie spiskuję. Jeżeli jakiś mężczyzna się natrafi na prawdziwą relację, to taka będzie. Na razie chyba w tym momencie nie widzę. A co do spiskowania, ja na ten moment nic nie spiskuję - odparła Ola.

Jak się czujesz z tym, że przez Ciebie odpadła Basia - padło kolejne pytanie do Oli.

Słucham? Nie wiem, kto zadał to pytanie, ale chyba nie ma mózgu... Luiza sama podjęła tę decyzję, ja ją tylko po prostu wspierałam i jej nie namawiałam, więc to nie była moja decyzja i przeze mnie Basia nie odpadła.

Ola stwierdziła również, że nie manipulowała Kamilem, aby podczas Rajskiego Rozdania wyeliminował Basię. Ale największy zgrzyt był jednak pomiędzy Krystianem i Luizą. Chłopak nie może uwierzyć, że Luiza kierowała się dobrymi intencjami podczas ostatniego Rajskiego Rozdania. Przypomnijmy, że twierdziła wtedy, że staje za Krystianem, bo chłopak jej zdaniem źle traktował Basię.

Pogódź się z tą decyzją, bo pierwsze co byś zrobił, to byś mnie wy***ał z tego programu. [...] To, że podjęłam taką decyzję, to ją uszanuj, bo ja Ci szczerze powiedziałam i nie powiedziałam, że to zrobiłam to z nienawiści