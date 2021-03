"Hotel Paradise 3": Krystian nie odpuści Luizie? "To jest otwarta wojna"

Decyzja Luizy sprawiła, że w "Hotelu Paradise 3" nic już nie wyglądało tak samo. Kiedy mając immunitet postanowiła stanąć za Krystianem, rozbijając jego parę z Basią, w wyniku czego ta odpadła z programu, uczestnicy i widzowie nie wierzyli własnym oczom. Po poniedziałkowym odcinku w sieci rozpętała się prawdziwa burza, a wściekli fani nie pozostawili na Luzie suchej nitki. Równie mocno zagrzmiało również na, do tej pory słonecznym, Zanzibarze. Kiedy Basia opuściła hotel, Krystian nie wytrzymał. Puściły mu wszystkie emocje i zapowiedział prawdziwą wojnę.

"Hotel Paradise 3": Krystian chce się pozbyć Luizy?

Tak wzruszającego pożegnania w "Hotelu Paradise 3" jeszcze nie było. Basia, która wraz z Krystianem tworzyła jedną z najsilniejszych par i była uznawana na niezwykle ciepłą i pogodną uczestniczkę, musiała opuścić program. Na tę wieść nie tylko mieszkańcy i widzowie, ale i obsługa hotelu zalała się łzami. Choć Krystian próbował zachować pozory, nie do końca mu się to udało.

On nawet nie uronił łzy - stwierdziła Luiza - Ciężko mi ocenić jego emocje, czy on ma taką skorupę i ciężko mu je wyrazić, czy nie jest taki pewien, bo nie ma pary - dodała przed kamerami.

Cóż, uczestniczka, która postanowiła rozbić jego parę najwyraźniej nie zdawała sobie sprawy, że właśnie rozpoczęła prawdziwą wojnę. Okazuje się, że odejście Basi było dla Krystiana naprawdę ciężkim doświadczeniem. Kiedy usiadł przy barze nie wytrzymał i rozpłakał się na oczach pozostałych uczestników.

Nikt mnie nie zapytał, czemu nie okazuje tak uczuć Basi. Źe jestem rozwalony emocjonalnie, Dopiero dzięki Basi zacząłem minimalnie coś... czemu od początku chodziłem z nią na gdybalnie, przytulałem się? Ona mi to dała, ale ja tego nie umiem okazywać - zwierzył się chłopakom.

Przed samymi kamerami Krystian zdobył się na jeszcze mocniejsze wyznanie:

Emocjonalnie czuję się kompletnie sam. W przeciągu pięciu lat pochowałem niemal całą swoją rodzinę, po śmierci swojej mamy przeżyłem tak emocjonalny szok, że ja się boję.

Choć Luiza próbowała wytłumaczyć mu swoją decyzję, jej wszelkie starania szły na marne. Zmianę w Krystianie zauważyli również pozostali uczestnicy, a wyrzuty sumienia odczuwała nawet Bibi! Jak się okazuje w "Hotelu Paradise 3" w końcu przyszedł czas na naprawdę ostrą rozgrywkę. Czy Krystian postanowi odpłacić się Luizie i będzie starał się wygryźć ją z programu? To jest otwarta wojna - zapowiedział podczas rozmowy z chłopakami. Jednego możemy być pewni - póki co atmosferę, jaka jest pomiędzy tą dwójką, można by kroić nożem.

Krystian nie wytrzymał emocji i rozpłakał się przed pozostałymi uczestnikami. Nie wybaczy Luizie tego co zrobiła?

Kiedy Basia odchodziła z programu, płakała nawet obsługa hotelu. Dziewczyna była jedną z ulubionych uczestniczek kontrowersyjnego show.