"Hotel Paradise": Ola wybaczyła Luizie?! Widzowie przecierają oczy: "Przecież cię zdradziła!"

Ola i Luiza w trakcie wspólnego pobytu w "Hotelu Paradise" miały problem ze znalezieniem idealnego partnera. Brak zaangażowania w relacje z mężczyznami sprawił, że miały czas na pielęgnowanie swojej przyjaźni, co po pewnym czasie dawało się we znaki pozostałym uczestnikom show. Dziewczyny uwielbiały konspirować i wymyślać wspólne plany działania. Wszystko zmieniło się w momencie, jak do programu dołączył Michał, a Ola straciła dla niego głowę. Decyzją uczestników, zaledwie kilka dni później Ola musiała pożegnać się z programem. A Luiza? Luiza przyznała, że Ola miała na nią zły wpływ!

Jakie są ich relacje po programie i po tym, jak Ola usłyszała wszystko, co pod jej nieobecność mówiła o niej przyjaciółka? Widzowie nie mogą w to uwierzyć. Zobaczcie, co w sieci napisała Ola.

Jak wyglądają relacje Oli i Luizy po "Hotelu Paradise"

Relacje Oli i Luizy zaczęły się rozluźniać w momencie, w którym Ola przyznała koleżance, że czeka aż do programu wejdzie jej dobry kolega. Dziewczyna doskonale wiedziała na jaką datę miał bilet na Zanzibar, a że termin minął już dawno, zaczęła się martwić, że mogło coś się zmienić. Luiza poczuła się dotknięta tym, że Ola mówi jej o tym tak późno.

Gdy Michał dołączył do ekipy "Hotelu Paradise" Ola już prawie nie miała czasu dla koleżanki. Pozostali uczestnicy również poczuli się oszukani przez Olę i przy najbliższej okazji postanowili się jej pozbyć. Luiza po odejściu Oli przyznała innym uczestniczkom:

Trochę czuję, że Ola miała na mnie zły wpływ. (...) Cały czas mnie ciągnęło do was wszystkich, żeby mieć z wami dużo kontaktu, ale jak gadałam z Olą, to ona też jakieś tam konspiry, tu to, tu tamto i nie czuję, że to było moje

Widzowie byli w szoku, jak szybko Luiza zmieniła front i nie zawahali się nawet określić ją "chorągiewką".

Jednak wygląda na to, że Ola nie ma niczego Luizie za złe, a ich przyjaźń, która zrodziła się na początku programu trwa nadal:

W programie wygrałyśmy prawdziwa przyjaźń. Dzięki niej na co dzień jesteśmy razem i wspieramy się. Szykuje się przed nami wspaniały czas. Każdego dnia jesteśmy coraz silniejsze 😉 Dziękuje, ze jesteś ❣️ - napisała Ola

Na post zareagowała Luiza:

Kocham❤️jestem wdzięczna za to że Ciebie mam🔥

Widzowie "Hotelu Paradise" jednak sceptycznie podchodzą do tych wyznań i postanowili przypomnieć Luizie, że zachowała się nie w porządku pod nieobecność Oli:

- No z tego co pamiętam to mówiłaś w programie po odejściu koleżanki, że miała zły wpływ na Ciebie i przez Nią byłaś zamknięta na inne dziewczyny 🤔🤨 a teraz prawdziwa przyjaźń 🤦‍♀️

- To zachowanie było bardzo słabe, widać było, że Luiza chce się przypodobać grupie tymi słowami

Niektórzy postanowili dopytać Olę o "zdradę" ze strony Luizy:

- Nawet pomimo słów Luizy dot. Waszej przyjaźni? I zdrady z jej strony?

- no mi by się chyba przykro zrobiło na miejscu Oli.... Ola nigdy w ten sposób się nie zachowała względem Lui

- chyba zachowała sie gorzej izolując ja od grupy 🤡

Ola nie odniosła się publicznie do zachowania koleżanki, ale wygląda na to, że panie mają wszystko wyjaśnione i wciąż się przyjaźnią.

Ola i Luiza kontynuują swoją przyjaźń po "Hotelu Paradise"

Widzowie nie rozumieją ich relacji. Po tym co wydarzyło się w programie byli niemal pewni, że relacje dziewczyn ulegną rozluźnieniu.