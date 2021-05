"Hotel Paradise 3": Basia i Krystian są parą po programie? Szokujące słowa uczestniczki. Wygadała się?!

Widzowie "Hotelu Paradise 3" już dawno mieli swoich faworytów. Po ostatnich wydarzeniach w programie zwątpili jednak w związek Nathalii i Marcina, a wpis Simona - po tym jak Bibi musiała wrócić do Polski - wzbudził w nich wiele wątpliwości. W walce o złotą kulę wciąż jednak pozostali Basia i Krystian, którzy mieli się ku sobie od samego początku show. Para ostatnio wyznała sobie miłość, i choć fani "Hotelu Paradise 3" byli świadkami ich kilku kłótni, wciąż im dopingowali. Czyżby jednak po programie Basię i Krystiana nic nie łączyło? Uczestniczka opublikowała na swoim InstaStory nagranie, na którym powiedziała całą prawdę. Jak się okazuje, obietnica, którą złożyli sobie na rajskim Zanzibarze, nie doszła do skutku.

"Hotel Paradise 3": Basia i Krystian rozstali się po programie?

W "Hotelu Paradise 3" emocje sięgają zenitu, jednak w prywatnym życiu uczestników również sporo się dzieje. Jedną z największych zagwozdek widzów, jest relacja Basi i Krystiana. Fani wciąż nie mogą dociec, co łączy tych dwoje po programie i próbują dowiedzieć się tego na wszelkie sposoby. Internauci już nie raz zarzucali dziewczynie, że oszukuje swoich obserwatorów i tak naprawdę nie jest z Krystianem. Choć uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise" na każdy atak miała wymówkę, jej ostatnie słowa sprawiły, że fani mają coraz mniej wątpliwości.

W "Hotelu Paradise 3" Basia i Krystian byli prawdziwymi papużkami nierozłączkami, a kiedy dziewczyna wróciła do programu, oboje stwierdzili, że jej odejście tylko umocniło ich relacje i pokazało im, co naprawdę do siebie czują. Na wielkie słowa nie musieliśmy długo czekać. Krystian wyznał Basi miłość, a ta nie posiadała się ze szczęścia, twierdząc, że również go kocha. Widzowie byli świadkami, jak oboje snują wielkie plany, a jednym z nich, była przeprowadzka Basi do Warszawy. Okazuje się jednak, że dziewczyna wcale nie ma zamiaru tego robić! Kiedy podczas Q&A, czyli serii pytań i odpowiedzi na Instagramie, jeden z jej obserwatorów poruszył ten temat, ta postanowiła na 100% szczerości.

Czasem plany się zmieniają i tak jak mówiłam wcześniej, nie przeprowadzam się do Warszawy na pewno na ten moment. Mam tutaj swoje życie, swoje prywatne rzeczy, które muszę zrobić, nad którymi się skupiam gdzieś tak w tym momencie. To jest dla mnie priorytet - odpowiedziała Basia.

Czyżby oznaczało to, że Krystian i Basia nie zdecydowali się kontynuować swojej relacji? Póki co uczestników dzieli wiele kilometrów, a póki emisja "Hotelu Paradise 3" trwa, oboje muszą milczeć jak zaklęci. Wiadomo jednak, ze Basia ma pojawić się w Warszawie na przełomie maja i czerwca. Myślicie, że spotka się wtedy z Krystianem?

Kiedy Basia wróciła do "Hotelu Paradise 3" fani nie kryli swojego szczęścia. Teraz jednak mają coraz więcej wątpliwości co do tego, że uwielbiana uczestniczka i Krystian są w związku.

Podczas jednej z kłótni Krystian wyznał, że trudno będzie stworzyć mu coś poważnego. Czyżby jego temperament przeważył na ich przyszłości?