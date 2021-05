"Hotel Paradise 3": Simon komentuje odejście Bibi. Opublikował poruszający wpis! Zdradził za dużo?!

Bogusia Brzezińska to bez wątpliwości jedna z ulubienic widzów " Hotelu Paradise 3 ". Uczestniczka zdecydowanie ujęła ich nie tylko swoją urodą, ale przede wszystkim charakterem. Skromna dziewczyna szturmem podbiła serce przystojnego Simona, a fani kontrowersyjnego show nie mają wątpliwości, że zobaczą tę dwójkę razem w wielkim finale. Czy jednak Bibi przyszła do "Hotelu Paradise 3" po miłość? Fani dziewczyny są w szoku. Bibi o udziale w "Hotelu Paradise 3" Udział w kontrowersyjnym reality show TVN7 przyniósł jej ogromną rozpoznawalność, a sama Bibi przyznaje, że od programu na jej profilu na Instagramie przybyło ponad 200 tysięcy obserwatorów. Widzowie trzeciej edycji "Hotelu Paradise" wciąż śledzą rozwój jej relacji z Simonem na Zanzibarze, a ta dwójka zdecydowanie ma się ku sobie. Pomiędzy parą padły pierwsze poważne słowa, jednak wygląda na to, że miłość wcale nie była tym, czego szukała Bogusia. Dziewczyna postanowiła urządzić w swoich mediach społecznościowych małe Q&A ze swoimi fanami, czyli serię pytań i odpowiedzi. Wtedy właśnie wydało się, po co tak naprawdę przyszła do "Hotelu Paradise 3". Niektórzy z internautów nie mogli w to uwierzyć, bo jak się okazuje Bibi zrobiła to dla... sławy! - Serio przyszłaś do hotelu po sławę? - zapytał jeden z obserwatorów. - Tak i tego nie ukrywam - odpowiedziała Bibi. Spodziewaliście się tego po skromnej uczestnice? Cóż, musimy przyznać, że Bibi zdecydowanie osiągnęła swój cel, co widać po ilości fanów w mediach społecznościowych - a tych wciąż przybywa. Ciekawe, co na to Simon. Myślicie, że tych dwoje wciąż jest razem? Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Krystian zostawi Basię? Fani wściekli na uczestniczkę. Rzeczywiście...