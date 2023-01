"Hotel Paradise 2": Pamiętacie Dominikę? Od  udziału w show bardzo się zmieniła. Fani: "wyglądasz bosko"

Dominika Konował była jedną z najbarwniejszych postaci 2. edycji "Hotelu Paradise". Dziewczyna wyróżniała się wśród innych mieszkanek rajskiego hotelu zamiłowaniem do piercingu oraz tatuaży, a jej tunele w uszach budziły wiele emocji nie tylko wśród widzów, ale też pozostałych uczestników. I choć charyzmatycznej blondynce nie udało się w programie odnaleźć bratniej duszy, to udział w randkowym hicie TVN 7 zapewnił jej ogromną rozpoznawalność. Dziś Dominikę na Instagramie śledzi już ponad 107 tys. osób, a ta liczba stale rośnie. Do tej pory Konował publikowała w sieci głównie wspomnienia z rajskich wakacji, zapowiedzi kolejnych projektów zawodowych, czy kuszące selfie, jednak od pewnego czasu to relacje z wyczerpujących treningów zaczęły królować w mediach społecznościowych. Wysiłek się popłacił, bo szczupła i tak Dominika jeszcze bardziej wysmukliła i wyrzeźbiła swoją sylwetkę. Sprawdźcie, jak teraz wygląda. Ale metamorfoza! Jak wygląda dziś Dominika Konował w 2. edycji "Hotelu Paradise"? Choć od zakończenia 2. edycji "Hotelu Paradise" minął już prawie rok, emocje związane z byłymi bohaterami kontrowersyjnego programu z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, nadal nie opadły. Wiemy, że Robert Kapica już planuje ślub ze swoją ukochaną Sylwią, Julia Skrodzka realizuje się na instagramowa modelka, Ivan i Ania zamieszkali razem i jako jedyna para z tej edycji nadal tworzą związek, a rodzina Soni Szklanowskiej właśnie się powiększyła . Okazuje się, że duże zmiany zaszły także w życiu Dominiki Konował. Po głośnym rozstaniu Dominiki i Bartka , ich medialnych przepychankach, a także ujawnieniu, że Bartek wrócił do byłej narzeczonej 2 tygodnie po rozstaniu z Dominiką ,...