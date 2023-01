"Hotel Paradise 6": Szahira o relacji z Piotrem. Co działo się po powrocie do Polski? 

"Hotel Paradise" to nie tylko piękne plaże, luksusowa willa i atrakcyjni, mający chrapkę na miłość single. To także niepozostawiająca jeńców zimna strategia, tajne spiski i układy, gwarantujące przychylność grupy, a w efekcie walkę o Złotą Kulę i główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych. Niestety, w wyniku jednej z rozgrywek decyzją większości uczestników rajskiego hotelu z dalszym udziałem show musiała pożegnać się ulubienica widzów - Szahira. Internauci nie pozostawili na mieszkańcach "Hotelu Paradise" suchej nitki. "Hotel Paradise 6": Szahira wyeliminowana z show. Widzowie są wściekli Tuż po tym, jak do "Hotelu Paradise" dołączył David , napięcie pomiędzy uczestnikami sięgnęło zenitu. Podczas gdy wszystkie panie zachwyciły się nowym mieszkańcem luksusowej willi w Panamie, mówiąc wprost, że jest "przepiękny", panowie zobaczyli w nim silnego konkurenta. By tego było mało, atrakcyjny David już na starcie otrzymał od produkcji ogromny przywilej. Razem z Dawidem i Camillą z "Hotelu Paradise" miał wskazać trzy osoby, jakie ich zdaniem nie mają szans na stworzenie trwałej relacji w programie. Kierując się sympatiami i czystą kalkulacją, nowi uczestnicy "Hotelu Paradise" wskazali Hanię, Szahirę oraz Grzegorza, na których pozostali gracze musieli oddać swój głos. Zdaniem większości, to Szahira miała najmniejsze szanse na miłość w show i to ona musiała opuścić program. - Jesteście wspaniałą grupą. Ja was poznałam i mam super znajomości i wspomnienia i to jest chyba najważniejsze, bo wychodzę stąd i tak już wygrana, a wam życzę wszystkiego dobrego - wyznała Szahira. Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Hania gorzko o zachowaniu Mikołaja względem Szahiry. Ma do niego żal? I choć większość zebranych wybrało właśnie ją, to...