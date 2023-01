Kara i Marcin to zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych par trzeciej edycji "Hotelu Paradise", a wszystko przez wcześniejsze zażyłości Marcina z Nathalią. Choć tej dwójce wielu nie dawało większych szans, uczestnicy dotarli niemal do samego finału i szybko okazało się, że po programie postanowili kontynuować swoją wspólną przygodę. Instagramowe profile Kary i Marcina dosłownie pękały w szwach od wspólnych, czułych nagrań i zdjęć, aż do teraz. Niespodziewanie w mediach społecznościowych Kary pojawiła się zaskakująca relacja. Co dzieje się z piękną uczestniczą "Hotelu Paradise 3"? Kara i Marcin z "Hotelu Paradise 3" mają kryzys?! Kiedy Kara pojawiła się w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" serce Marcina natychmiast zabiło szybciej. Po tym, jak Nathalia odpadła z kontrowersyjnego show TVN7 , chłopak postanowił wziąć sprawy we własne i jak widać jego starania się opłaciły. Choć on i jego partnerka wrócili z Zanzibaru bez głównej wygranej, zdobyli o wiele więcej, niż wielkie pieniądze - o czym Kara nie zapomniała wspomnieć, komentując rozstanie Bibi i Simona. Czyżby teraz ciemne chmury pojawiły się w jej związku z Marcinem? Choć na początku Kara i Marcin musieli mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami internautów, z dnia na dzień ich związek zdobywał coraz większe grono fanów. Uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise" wspólnymi zdjęciami i pięknymi słowami wprawiali w zachwyt swoich obserwatorów i szybko zaczęli stawiać naprawdę poważne kroki w swoim związku. Kara i Marcin najpierw razem zamieszkali , a później zaczęli głośno mówić o planach na wspólną przyszłość! Ci, którzy obserwowali tę dwójkę na Instagramie, codziennie mogli widzieć, jak razem spędzają czas... aż do...