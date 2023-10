Choć Dominika i Bartek wydawali się parą idealną, ich związek nie przetrwał próby czasu. Uczestnicy drugiej edycji programu „Hotel Paradise” podjęli decyzję o rozstaniu, która wstrząsnęła fanami. Jak się okazuje, ich relacja zakończyła wraz z telewizyjnym show. Co takiego wydarzyło się pomiędzy tą dwójką? W rozmowie z naszą reporterkę Dominika opowiedziała o kulisach związku.

Nikt nie został zraniony, rozstaliśmy się w zgodzie. Żadna ze stron nie była na tyle zainteresowana. Jak odpadliśmy z programu, przyznaję się, bańka dla mnie troszeczkę pękła. Zaczęłam widzieć inne zachowania Bartka, których nie widziałam w programie.

"Hotel Paradise 2". Dominika o kulisach rozstania z Bartkiem

Druga edycja "Hotelu Paradise" przyniosła nam ogrom emocji i mimo, że program już się zakończył, te wcale nie gasną, a na światło dzienne wychodzą kolejne fakty dotyczące relacji pomiędzy jego uczestnikami. Jak się okazuje, kiedy Dominika i Bartek odpadli z programu, rzeczywistość zweryfikowała ich związek. Co takie w zachowaniu swojego, już byłego partnera, dostrzegła Dominika? Dla niektórych takie rzeczy są nie do przyjęcia.

Takie po prostu delikatne bym powiedziała buractwo. Jak jesteś zainteresowany jakąś daną dziewczyną to nie siedzisz niedaleko jej z kolegami i nie pokazujesz swoich koleżanek z Lublina, Ukrainek, dziewczyn - mówiła w rozmowie z reporterką Part.pl

Dominika wyznała również, że Bartek złożył jej wiele obietnic, których nigdy nie dotrzymał, a jej zdaniem, kiedy Ania odpadła z programu, a ona została sama w pokoju, Bartek pisał do niej tylko po to, by móc przyjść na noc. Po rozstaniu wiele osób zarzucało uczestnice, że przecież była tak zakochana, co jej zdaniem, również nie jest zgodne z prawdą.

Nigdy w programie nie powiedziałam, że jestem zakochana w Bartku

Co takiego wydarzyło się jeszcze na Bali i co czuła Dominika po odejściu z programu? Jakie cechy Bartka sprawiły, że postanowiła rozwijać ich romantyczną relację i czego zabrakło po opuszczeniu przez nich "Hotelu Paradise"? Koniecznie zobacz, co jeszcze zdradziła w rozmowie z nami uczestniczka!

