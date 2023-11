1 z 4

Teresa Lipowska i inne gwiazdy TVP skomentowały zmianę prowadzącego w programie "Jaka to melodia?"! To już pewne - Robert Janowski pożegnał się z widzami i nie pojawi się w nowych odcinkach muzycznego teleturnieju. Miejsce prezentera, który z "Jaka to melodia?" był związany od ponad 20 lat, zajął teraz Norbi. Jak już wiemy, show wróci na antenę TVP z odświeżoną formułą, nieco zmienionymi zasadami i z nowym prowadzącym.

A jak informacje o zmianie prowadzącego komentują inne gwiazdy TVP? Teresa Lipowska nie ukrywa rozczarowania, ale nie tylko ona!

