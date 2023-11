Problem odpowiedniego ubierania się do pracy w biurze dotyczy nie tylko kobiet. Mimo że w przypadku mężczyzn możliwości stylizacji adekwatnej do wykonywanej pracy jest mniej, to o ryzyko popełnienia faux pas jest równie duże. Aby uniknąć modowych wpadek, wystarczy pamiętać o podstawowych zasadach, które pomagają w dopasowaniu właściwego stroju do pracy w biurze.

O tym, jak ważną kwestią w kontaktach biznesowych jest pierwsze wrażenie i wizerunek chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Odpowiedni, stylowy ubiór dodaje profesjonalizmu i pomaga zwiększyć zaufanie. To z kolei może przełożyć się na osiągane efekty.

Czym kierować się przy wybieraniu ubrań do pracy w biurze?

Nie ma jednego odgórnie ustalonego schematu stroju, który byłby uniwersalny i pasował do pracy we wszystkich firmach działających w branży biznesowej. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że niektóre firmy same ustalają własny dress code do którego muszą dostosować się pracownicy. Jeżeli jednak nie ma narzuconych szczegółowych wytycznych, to dobrze jest zwrócić uwagę na:

kolorystykę wybieranych ubrań - najlepiej stawiać na stonowane, ciemne kolory marynarki i spodni oraz jasną koszulę (białą albo jasnoniebieską),

wygodę ubioru - zakładając, że w pracy spędza się kilka, a czasami nawet kilkanaście godzin, strój musi być wygodny i komfortowy,

specyfikę wykonywanej pracy - zazwyczaj trzeba mieć przygotowanych kilka wariantów strojów na różne okazje. Inaczej powinno wyglądać ubranie na spotkanie z kontrahentem, a inaczej strój na rozmowę z przełożonym.

Najczęstsze modowe błędy w stylizacjach do pracy

Wielu mężczyzn przykłada zbyt mało uwagi do dbania o własny wygląd. W przypadku panów pracujących w branżach biznesowych to duży błąd i niejako skazanie się na niepowodzenie. Jak można zauważyć, ludzie sukcesu dbają o detale w swoim wyglądzie i dlatego podobnie powinni postępować ci, którzy chcą z powodzeniem realizować się w pracy.

Komponując strój do pracy w biurze, absolutnie nie wolno popełniać takich błędów, jak:

zakładanie koszuli z krótkim rękawem pod garnitur,

zakładanie krawata do koszuli z krótkim rękawem,

zakładanie jasnych skarpet do ciemnego garnituru,

noszenie bransoletek czy naszyjników do stroju formalnego,

wybieranie obuwia sportowego do garnituru,

zakładanie brudnych butów,

wkładanie akcesoriów (m.in. długopisu i okularów) do kieszeni zewnętrznej w marynarce.

Aby możliwie najlepiej skomponować strój do pracy w biurze, dobrze jest skorzystać z pomocy osoby godnej zaufania, która oceni różne warianty. Mężczyźni, którym zależy na poprawie swojego wizerunku, powinni również szukać inspiracji wśród znanych biznesmenów. Ci zazwyczaj mają własnych stylistów, którzy ubierają ich zgodnie z panującymi trendami.