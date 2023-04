"Gogglebox": Agnieszka Kotońska pokazała odmieniony salon! Robi wrażenie

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" wciąż nie przestaje zachwycać swoją szczupłą sylwetką! Gwiazda hitu TTV aktualnie odpoczywa podczas długiego weekendu czerwcowego i oczywiście nie zabrakło kąpieli w basenie. Bohaterka "Gogglebox" postawiła na fantastyczny strój kąpielowy, który idealnie podkreślił jej piękne kształty! Zobaczcie jak seksownie w nim wygląda i sprawdźcie gdzie i za ile go dostaniecie! Zobacz także: Internautki skrytykowały Agnieszkę Kotońską za zbyt krótkie spodenki! Jest mocna odpowiedź bohaterki "Gogglebox"! Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" w seksownym kostiumie kąpielowym! Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła ogromną metamorfozę! Bohaterka hitu TTV schudła ponad 30 kg i w dalszym ciągu nie odpuszcza! Zdrowa dieta i treningi przyniosły spektakularne rezultaty, które widać chociażby na najnowszych nagraniach. Agnieszka Kotońska razem z rodziną wypoczywa podczas długiego weekendu czerwcowego. Gwiazda "Gogglebox" zamieściła nagrania na których możemy zobaczyć ją w seksownym stroju kąpielowym! Agnieszka Kotońska podkreśliła nim swoje piękne kształty. Gdzie zatem możecie dostać to cudo? Strój kąpielowy, który ma na sobie gwiazda hitu TTV jest dostępny na stronie feba.pl w cenie 269 złotych! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem figury Agnieszki Kotońskiej! Co skłoniło ją do walki o szczupłą sylwetkę? Jakiś czas temu Agnieszka Kotońska to zdradziła! Pytacie się co mnie skłoniło -- widok własnej osoby w lustrze niby się akceptowalam niby lubiłam Agnieszkę z odbicia w lustrze ,a jednak coś było nie tak , zakupy w sklepie z ubraniami gdzie za każdym razem słyszałam NA PANIA NIE MA ROZMIAROW doprowadzaly mnie do szalu wrecz do płaczu 😉ale tak...