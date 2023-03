Agnieszka Kotońska, dobrze znana widzom "Gogglebox. Przed telewizorem", przeżywa osobistą tragedię. Jej mąż, Artur Kotoński, w emocjonalnym wpisie na Instagramie poinformował fanów, że właśnie żegnają bliską osobę. Zobaczcie, co się wydarzyło i co napisał w sieci mąż gwiazdy TTV.

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" na początku marca mocno ograniczyła swoją zwykłą aktywność w social mediach, co nie uszło uwadze fanów. Okazało się, że jej teściowa, z którą zawsze była blisko związana, trafiła do szpitala. celebrytka nie chciała przekazywać szczegółów odnośnie stanu zdrowia starszej pani, ale nie ukrywała, że jest źle.

Kochani, przepraszam was, że nie odpisuję, nie udzielam się w komentarzach i ogólnie mnie mało. Są rzeczy ważne i ważniejsze! Wiecie, że nie użalam się nad sobą, nie skarżę, ale ostatnio przeżywamy trudny okres. Będę gotowa, to opowiem wam. Na razie to jest trudny temat. Jedyne, o co proszę, to o chwilę wytchnienia i zrozumienia. To też ten moment, gdzie wasza roześmiana Aga, która daje radość i powera na życia, usiadła. Każdy ma chwilę, gdzie chce iść z samym sobą na spacer i pozbierać myśli – zakomunikowała przed kilkoma dniami Agnieszka Kotońska.