"99 - Gra o wszystko": Iza Zeiske o swoim wypadku w programie. "Rozbiłam głowę, złamałam kręg szyjny"

Izabela Zeiske z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" jest jedną z ulubionych gwiazd tego show. Właśnie podzieliła się ze swoimi fanami poruszającym wyznaniem. Jak poinformowała nie żyjej jej pies, którego sama nazywa przyjacielem. Zobaczcie cały wpis gwiazd TTV. Jest naprawdę wzruszający. Zobacz także: Izabela Zeiske z "Gogglebox" pokazała męża! Dodała wzruszający wpis Izabela Zeiske z "Gogglebox" o stracie przyjaciela To bardzo osobiste i poruszające pożegnanie. Iza Zeiske nie ukrywa, że straciła przyjaciela. Przytłaczający, ogromny żal rozrywa moje serce - pisze pani Iza. Jej wpis naprawdę chwyta za serce: Po latach wzajemnej miłości, oddania i przyjaźni odeszła za Tęczowy Most moja ukochana Sara . Ktoś powie, to był tylko pies ,odpowiem to był aż Pies 🐕. Wierna oddana bezinteresowną miłością.Saruniu zawsze będziesz z nami w naszych sercach,a kiedyś się spotkamy ,bo wiem , że nigdy nie zostawiasz nas samych ....do zobaczenia mój wierny PRZYJACIELU - kończy. Pod wpisem zaroiło się od słów wsparcia. Zobaczcie cały poruszający wpis Izy Zeiske. Pokazała też zdjęcie psa: Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Izabela Zeiske (@izabelazeiske) Iza Zeiske jest jedną z ulubionych bohaterek "Googlebox"