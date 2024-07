1 z 13

Za nami wielki finał show "The Voice of Poland". Tytuł najlepszego głosu w Polsce oraz kontrakt płytowy z wytwórnią otrzymał Krzysztof Iwaneczko w grupy Marysi Sadowskiej. Trenerka nie potrafiła ukryć radości z kolejnego zwycięstwa w programie! Mamy dla Was galerię zdjęć z finału, w którym wzięli udział trenerzy - Tomson i Baron z Afromental, Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Marysia Sadowska, prowadzący - Halina Mlynkova i Tomasz Kammel oraz goście specjalni - Kuba Badach, Natalia Kukulska i Margaret, która postawiła na młodzieżową stylizację i buty na wysokiej koturnie. Zobaczcie naszą galerię!