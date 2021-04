Finał The Voice Kids! Sara Egwu-James wygrała czwartą edycję show TVP

Za nami finał "The Voice Kids"! W finałowej rozgrywce czwartej serii programu, w sobotni wieczór na żywo zaprezentowały się niezwykle utalentowane dzieciaki - Sara Egwu-James z drużyny Tomsona i Barona, Tatianę Kopalę z drużyny Cleo i Olka Klembalskiego z drużyny Dawida Kwiatkowskiego.

Kto wygrał dziecięcą edycję słynnego muzycznego show? Zobaczcie.

Finał "The Voice Kids" relacja, kto wygrał

Już od początku nie zabrakło mocnych akcentów. Najpierw finaliści wspólnie z treneraim wykonali 'Podróż w krainę baśni" z repertuaru Małgorzty Ostrowskiej. Potem na scenę wkroczyła Sylwia Grzeszczak ze swoją najnowszą piosenką "Prawda o nas".

Indywidualne występy finałowe rozpoczęła Tatiana, z bardzo wymagającą piosenką Janis Joplin „Piece of my Heart”.

Dawid zaniemówił:

- Nie umiem mówić, a na pewno nie potrafiłbym jakbym się tak wspaniale wydarł - mówił. - Ty jesteś skarbem. Dysponujesz takim warsztatem, brawo - zachwycał się Baron. - Tatianka ma 10 lat. Jestem tak z ciebie dymna i cieszę się, że tak ryknęłaś na koniec. Z małego kotka wyszła lwica rasowa - cieszyła się Cleo.

Aleksander Klembalski z drużyny Dawida zaśpiewał Hallelujah, nastrojową kompozycję Leonarca Cohena.

- Jestem oczarowana od samego początku. Jestem zakochana w twoich falsetach. - Widzę w tobię przepiękną ewolucję z chłopaka, który wie jak śpiewać... ty już się stajech chłopie facetem - podsumował Aleksandra starszy Aleksander, czyli Baron. - Po tym wystepie zrozumiałem ile jeszcze przed tobą - mówił Dawid.

Na koniec zaprezentowała się Sara Egwu-James. W finale sięgnęła po piosenkę Whitney Houston o piosenkę "The Greatest Love of All".

- Mamy wielki talent na tej scenie. Brawo, dziewczyno. - Twoje brzmienie jest jak Whitney. Nie wiem, czy jakiś duch jej spłynął na ciebie? Jesteś aniołkiem, jesteśmy dumni z ciebie wszyscy. - The Voice Kids jest stworzony dla ludzi takich jak ty - Baron powtórzył to, co po przesłuchaniach mówił o Sarze Dawid.

W drugiej odsłonie finału młodzi artyści zaprezentowali repertuar po polsku. Zaczęła znów bardzo mocno Tatiana, która zaśpiewała piosenkę Lombardu i Małgorzaty Ostrowskiej - "Mister of America".

- Jesteś małą reprezentantką z wielkim głosem - mówił Dawid Kwiatkowski. - Ta mała 10-letnia Cleosia chciałaby ci podziękować. Ja nie miałam takiej szansy. Dajesz nadzieję i szansę, że marzenia da się spełnić.

Olek Klembalski zaśpiewał piosenkę "Nieznajomy" Dawida Podsiadło.

- Bardzo ci dziękuję za te emocje. Bardzo ci gratuluję, to był piękny występ - mówiła Cleo. - Kiedy śpiewasz naprawiasz coś w środku mnie, czego ja nie mogę naprawić. Ty swoim głosem docierasz do takich miejsc w mojej duszy, że czuję spokój - mówił Dawid.

Sara zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej.

- Zabierasz mnie w jakąś magiczną podróż kiedy śpiewasz. Cudna jesteś - mówiła Cleo. - To wielki prezent dla ludzi, który kochają muzykę polską. Pokazałaś zupełnie inną twarz. Dziękuję ci z całego serca - podsumowywał Baron.

Po występach przyszedł czas na ogłoszenie wyników. 50 tys. zł na rozwój talentu oraz kontrakt z wytwórnią płytową a - co najważniejsze - wielki finał "The Voice Kids" wygrała Sara Egwu-James!

Jak Wam się podobały występy Sary? Z pewnością czeka ją wielka kariera.