Finał "The Voice Kids": Widzowie rozczarowani decyzją jurorów. "Powinna być w finale"!

Emocje podczas pierwszej części finału czwartej edycji "The Voice Kids" sięgnęły zenitu, a utalentowane dzieci i ich muzyczne popisy zdecydowanie nie ułatwiły jurorom zadania. Ostatecznie jednak Cleo postanowiła, że w ścisłym finale znajdzie się Tatiana, Dawid Kwiatkowski postawił na Olka, a Tomson i Baron wybrali Sarę. Fani popularnego programu są jednak odmiennego zdania i uważają, że miejsce z finale należało się innej uczestniczce.

Finał "The Voice Kids" rozzłościł widzów

Występy finałowych trójek Cleo, Dawida Kwiatkowskiego i Tomsona i Barona przyćmiły nawet gości specjalnych pierwszej części finału "The Voice Kids". Utalentowane dzieci jak zwykle zaskoczyły widzów, a nawet swoich trenerów, swoją muzyczną dojrzałością i niektóre wykony sprawiły, że nie mogli oni powstrzymać łez, czy też owacji na stojąco. Niestety, z cudownej dziewiątki, do ścisłego finału mogła przejść tylko trójka uczestników i jak się okazuje, wśród Tatiany, Olka i Sary zabrakło... faworytki widzów! Fani programu nie kryją swojego rozczarowania, które postanowili wyrazić w mediach społecznościowych. Ich zdaniem to Tomson i Baron dokonali złego wyboru, a w finale powinna znaleźć się Amelia! 10-latka, która reprezentowała drużynę chłopaków, rozłożyła wszystkich na łopatki. Kiedy zaśpiewała "Feeling Good" Niny Simone, jurorzy nie kryli zachwytu, a jej soulowy głos poruszył całą widownię, jednak w ścisłym finale zamiast niej znalazła się Sara. Co na to widzowie?

- Amelka! Jaka szkoda! Ustąpiłaś jednak osobie o równym Tobie talencie. Jesteś WIELKA! Sara zapewne wygra, ale Ty także wygrałaś! Gdybyś trafiła do ścisłego finału zamiast Sary, finał byłby Twój. - Moim zdaniem Amelka ma piękniejszy głos, aż chce się słuchać... Jedna z nielicznych, która ma specyficzny głos, jak ona śpiewa to odrazu słychać, że to ona.... Szkoda, wielka szkoda. - Amelia wyjątkowa unikatowy głos szkoda trzymałam za Nią kciuki cóż powodzenia w dalszej karierze - Też uważam że Amelka była świetna. Powinna być w finale - Ja też uważam, że Amelka jest NIESAMOWITA !!! Siedziałam jak wryta przy jej występie. Takiego głosu jak żyję nie spotkałam, mieszkanka Franklin & Sia ! Ogromne gratulacje dla tej słodkiej istotki - Powinna przejść Amelka 😢 - Sara genialna ale szkoda Amelki, że odpadła. 10 lat i taki głos... Niemożliwe

Jak widać widzowie nie mają wątpliwości, że gdyby to Amelka znalazła się w ścisłym finale "The Voice Kids" z pewnością zgarnęłaby wygraną! Wielu oceniło, że jej głos to coś naprawdę niespotykanego i nikt nie ma wątpliwości, że i tak jeszcze kiedyś zrobi się o niej naprawdę głośno. Musimy jednak przyznać, że decyzja, jaką musieli podjąć Tomson i Baron nie była łatwa, a na takim etapie, wszystkie dzieci są wygranymi.

Zobacz także: "The Voice Kids": Finaliści z drużyny Barona i Tomsona! Fani: "Wiem, że z tej drużyny ktoś wygra!"

Amelia swoim wykonaniem "Feeling Good" podbiła serca widzów.

Mat. prasowe

Drużyna Tomsona i Barona miała naprawdę mocny skład. Ostatecznie w finale znalazła się Sara, jednak widzowie uważają, że gdyby to Amelka przeszła dalej, wygraną miałaby w kieszeni!